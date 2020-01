Pese a ‘encontronazos’, habrá democracia sindical: AMLO

AMLO firmó que en los sindicatos del país hay una efervescencia por tener nuevas dirigencias sindicales, pero recordó que con la Reforma Laboral se garantiza la libertad sindical

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que en los sindicatos de los petroleros y los maestros se realicen elecciones democráticas, incluso dijo, aunque “haya encontronazos”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario afirmó que en los sindicatos del país hay una efervescencia por tener nuevas dirigencias sindicales, pero recordó que con la Reforma Laboral se garantiza la libertad sindical.

“Tiene que haber voto libre y secreto en el caso de los maestros, igual en todos. Aunque haya encontronazos tiene que haber democracia, se acaba la antidemocracia en los sindicatos”, señaló.

“La constitución establece la democracia sindical, la ley laboral que se va a cumplir, tiene entre otros mandatos, que sean los trabajadores los que elijan a sus representantes”, refirió el presidente.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que en esta administración no se tienen líderes sindicales predilectos y que ante los cambios que se están dando en materia sindical, quienes quieran ocupar un cargo en sindicatos deben pensar en los trabajadores y no solo en el cargo.

“Quiero aprovechar para decirles que tienen el derecho de aspirar a ser líderes sindicales, nada más que no se puede estar pensando el mismo modelo, ya no es el quítate tú porque quiero yo. Líderes vende plazas, eso ya se terminó (…) no he escuchado a los candidatos a ocupar los liderazgos en los sindicatos que planten cómo van a ayudar a los trabajadores, cómo van a defender a los trabajadores”, afirmó.

López Obrador se refirió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y pidió a sus agremiados decidir libremente quién los debe representar.

“Aquí vienen algunos (candidatos sindicales) para que yo los recomiende para ver si salen de dirigentes, pensado que es lo mismo y ya no. Habrá elecciones libres, transparentes, van a ser los trabajadores los que elijan a sus representantes”, comentó en su conferencia.

Añadió que “no van a quedar los mismos, si los trabajadores deciden removerlos, pero eso depende de los trabajadores, porque siguen en la grilla (los líderes) sin tomar en cuenta a los trabajadores pensando que van a llega a hacer lo mismo”.

