Pese a derrumbe en La Martinica, Desarrollo Urbano exculpa a empresa y PC

Damián Godoy

LEÓN, Gto.-A pesar que un muro del estadio La Martinica se vino abajo el pasado jueves –incidente pudo dejar personas lesionadas y vehículos averiados—, la Dirección de Desarrollo Urbano negó que haya existido una desatención u omisión de parte de la empresa responsable de la demolición o la Dirección de Protección Civil.

Su titular, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, explicó que la estructura cayó debido al movimiento que generó la maquinaria que estaba derribando la gradería del estadio, lo cual ocasionó que decenas de bloques de concreto y tabique cayeran sobre la banqueta y un carril de circulación del Malecón del Río; sin embargo, insistió en que no existe una responsabilidad de la empresa que está a cargo de la obra, porque no estaba trabajando en esa parte del estadio.

“No (hubo descuido), porque realmente fue un movimiento que afectó parte de un tramo de muro que no se iba a demoler en ese momento, y por eso es que no hay una omisión”.

No obstante, enseguida matizó: “Por supuesto el no atender esa parte de revisar cómo es que la estructura se está comportando en el momento de retirar la gradería, sí pudo ser una omisión; pero en este caso no lo es porque ya se está atendiendo y ya se hizo una nueva visita de Protección Civil”.

Teresita Gallardo expuso que a raíz de este incidente se otorgó un permiso extraordinario a los propietarios del estadio La Martinica para que pudieran trabajar de noche (así lo hicieron el sábado, domingo, lunes y hoy martes), para que Tránsito Municipal apoye con el cierre de un carril en la calle Olimpo y Malecón, para evitar algún incidente.