Pesa la casa de la fiera

Los Esmeraldas quieren pegarle al líder esta noche en duelo de ofensivos

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- ¿Noche de cacería? Dos depredadores se apoyan en los números para pactar un duelo de emociones cuando se midan en el Estadio León. Los Esmeraldas llegan con la inquisitiva cuestión de desbancar al líder… mientras que los Xolos, a refrendar la ‘carroña’.

Los números sirven el platillo principal del compromiso que vivirá una nueva etapa hoy por la noche en la ciudad zapatera, y es que indican que los de Tijuana no han podido ganar en la casa felina en la Primera División, al igual que su entrenador Miguel Herrera, no ha salido bien librado. Por otro lado, el Club León no suma tres descalabros consecutivos en casa desde el torneo de Invierno en 1996, cuando se fundamentaron los torneos cortos en México.

La actualidad nutre a Tijuana con nueve unidades en la primera posición del Torneo Clausura 2017, luego de cuatro encuentros disputados y tres triunfos obtenidos, mientras que los Esmeraldas se encuentran sembrados previo al duelo en el catorceavo lugar general con cuatro puntos. La urgencia es felina.

Estadística verde

Sin embargo, la historia no juega a favor de los ‘canes’ puesto que ya hace seis años, desde el Clausura 2011, cuando aún se medían en el Ascenso, que no logran estampar su sello ganador en el Estadio León. La última vez ocurrió un siete de mayo de 2011, cuando pegaron 2-0. En aquella ocasión, el equipo fronterizo tendría la oportunidad de alcanzar final más en la categoría de plata.

Posteriormente, la Fiera desquitaría a partir de arsenal; el 27 de julio de 2012 se despacharon con un 4-0, mientras que en 2013, León pegaría nuevamente por un marcador abultado de 5-0. En 2015, la Fiera logró un estrafalario 6-2 sobre el Club Tijuana.

En la última ocasión, en el Apertura 2016, León dejó fuera a Tijuana, cuando en el primer juego ganaron en casa con un contundente 3-0 y en el segundo caerían 3-2 en Tijuana, pero ya habiendo conseguido las ‘guirnaldas’ de la fase de Liguilla.

En contraparte, los resultados en este torneo favorecen a los Xolos de Tijuana, dado que vienen de ganarle a Cruz Azul y Chivas por diferencia de un gol, mientras que previamente le pegaron 6-2 a Puebla y antes, cayeron con los Monarcas Morelia en la jornada inicial. Por su parte, León empató sin goles en Monterrey ante los Rayados en la última ocasión y previamente cayeron por la mínima ante Pumas. Antes, vencieron 1-0 de visita a los Rayos del Necaxa, y en el debut, Pachuca les dio un duro recibimiento con cuatro goles en contra en el Estadio León.