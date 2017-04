Continúa sin atención el Área Natural Temascatío

Dicen habitantes de la zona que el terreno ya no pertenece al gobierno sino a un particular

Yadira Cárdenas

SALAMANCA, Gto.- Mientras los vecinos denuncian que continúa la extracción de arena, fauna y flora del Área Natural Protegida, Cuenca Alta del Río Temascatío, la caseta de vigilancia continúa sin operar, pese a que desde el 2015 la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) en el estado, informó que se reactivaría su funcionamiento.

Durante un recorrido que realizó correo por la zona, se percató que la caseta de vigilancia que se instaló en la comunidad Mesa de Aguirre, que en el 2010 contaba con recursos federales, con la finalidad de evitar daños a la zona, ahora se encuentra sin personal de vigilancia, y a decir de los vecinos, el lugar dejó de estar a cargo del gobierno del estado hace cuatro años y tanto la caseta como el terreno tienen un dueño particular.

Desde entonces, la presencia de quienes se encargan de estar al pendiente de la zona protegida no es constante, “cuando estaba la caseta sí había una persona que hacía recorridos por todas las comunidades, y estaba más al pendiente, pero ya después que dejaron la caseta ya no tanto. De vez en cuando se veía una camioneta pero ya no igual, y ahora ha sido mucho menos”, señaló uno de los habitantes.

Supervisión insuficiente para el sitio

Asimismo, mencionaron que por ello y pese a varias denuncias previas, la extracción de arena del Río Temascatío, así como de fauna del lugar, no han observado vigilancia en el lugar, al contrario, la situación persiste, “no hemos visto personas que traigan uniformes del gobierno, o que se acerquen a nosotros, por eso siguen haciendo lo que quieren”, señaló uno de los habitantes, Juan Ramírez.

Por otro lado, señalaron que durante los fines de semana, cientos de visitantes acuden al sitio, ya sea para pasar días de campo en las presas o al margen del río.

Sin embrago, los vecinos aseguran que la mayoría deja el lugar lleno de desechos, pese a los anuncios que lo prohíben, “latas de cerveza, basura, de todo, a uno no le pesa limpiar porque vivimos aquí, pero cada ocho días por gente inconsciente, queremos que haya alguien que los multe, para que le piensen. Solos no podemos y este lugar es hermoso para que se eche a perder”, dijo la señora Adela Ruvalcaba.