Persiste tranquilidad ante inversión de Honda: alcalde de Celaya

Sergio Maldonado

CELAYA, Gto.- Ramón Lemus Muñoz Ledo se mostró tranquilo, tras las recientes declaraciones del Vicepresidente de Honda en México, quien dijo que de aplicarse el 20% a las importaciones, les obligaría a reconsiderar su presencia en el país, donde operan dos plantas armadoras.

En una conferencia, el vicepresidente ejecutivo de la armadora japonesa, Seiji Kuraishi, dijo que “en relación a México, si existe un aumento significativo en las tarifas sobre las importaciones de Estados Unidos, tendríamos que responder de alguna manera”.

Al respecto manifestó que hasta el momento se trata de una especulación, debido a que la inversión realizada en Celaya fue muy alta y parte de su producción esta destinada a México y sudamérica.

“Sabemos que gran parte de su producción esta destinada al centro, en México y Sudamérica, pero tenemos que esperar a que las cosas regresen a su lugar, yo confío a que continúen, nosotros aceleraremos el paso de diversificar las inversiones, buscar otros nichos de inversión como el agroquímico, enseres domésticos, farmacéuticos, etc”

EL alcalde explicó que el gobierno municipal se mantiene en contacto con los dirigentes de la empresa japonesa por temas como como el ferroférico y otras necesidades, sin embargo, “hasta ahora sólo ha sido una declaración del vicepresidente que se da en un clima que aparece como hostil, pero no más allá” recalcó.

Cabe señalar que según información dela empresa Honda fabricó alrededor de 250 mil vehículos en México, de los cuales más de la mitad fueron exportados a Estados Unidos, por lo que consideran preocupante la situación por considerar al vecino país como su principal comprador.

Sin definir encargado de Centro de Protección Animal

A finales del mes de enero, se cumplieron 6 meses de encontrarse acéfalo el Centro de Protección Animal (CPA), por lo que el presidente Municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, justificó que fue por los trabajos de conformación de la dirección de Salud que no se había podido definir el titular del área, lo cual quedará resuelto en próximas fechas.

Tras la salida de Abraham Ramses Cabrera Medel, como titular del CPA perteneciente a la dirección de Desarrollo Social, el organismo de atención a los animales quedó bajo la responsabilidad del coordinador de Salud, Jesús Mendoza Navarro, sin embargo, varios de los protectores y rescatistas de animales, continúan en la incertidumbre de quien ocupará el cargo.

“Hasta el momento no nos han dicho nada, hemos tenido acercamiento con el director de Desarrollo Social y el alcalde, pero no sabemos a quien van a poner, cuando salio el medico Abraham, quedaron pendientes varios proyectos como la campaña para difundir el reglamento de protección animal, pero ya no hicimos nada” dijo una rescatista.

Por su parte Lemus Muñoz Ledo declaró que a la brevedad estarán definiendo entre las diversas propuestas al encargado del centro.

Continúan medidas de austeridad en la administración

Luego de contenerse el segundo incremento en el precio de las gasolinas, Ramón Lemus, señaló que la administración municipal continuará solicitando a los legisladores la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Dijo que tras implementar las medidas de austeridad en las dependencias del gobierno local, donde destacan el ahorro de combustible, telefonía celular y papelería, estarán obteniendo un recurso de entre 6 y 7 millones de pesos, que serán aplicados a pago de becas y empleo temporal.