Perros callejeros riegan las bolsas con basura

SAN LUIS DE LA PAZ

Los vecinos de la calle Sonora siempre sacamos la basura, pero en la zona hay como seis perros que se encargan de romper las bolsas y riegan los desperdicios, dejando la calle muy sucia sin que alguien la limpie. Desconocemos si los perros tienen dueño, porque una vecina señala que no todos son de ella, y aunque así fuera, no hace algo para amarrarlos o detenerlos. Queremos hacer un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esto no siga pasando.

Habitantes

Calle Sonora