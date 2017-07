Perdona Municipio tala de mezquites

Registran descuentos en multas por violaciones medioambientales cometidas por compañías

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- El Municipio de León ha favorecido con descuentos hasta de más de 300 mil pesos a corporativos e inversionistas extranjeros que fueron infraccionados por talar árboles sin permiso o incurrieron en otras violaciones medioambientales.

Hasta hoy el más beneficiado ha sido el asiático Liang Yu Huai, que en febrero de 2016 recibió una rebaja de 329 mil pesos, la mitad de lo que tenía que pagar tras ser infraccionado por talar 11 mezquites sin contar con autorización, además de no acreditar el manejo y disposición final de los residuos que generó cuando construyó dos bodegas en la calle Artesanos, en el fraccionamiento Industrial Pompa.

En el registro histórico del servidor Google Maps existe constancia de que en abril de 2015 aún estaban allí los 11 mezquites, a la orilla de un predio agreste, pero en la visualización de julio de ese año ya habían desaparecido y en el sitio se empezaba a edificar un par de bodegas que hoy funcionan como almacén de calzado.

El 4 de noviembre, tras percatarse de la tala, la Dirección de Gestión Ambiental sancionó al empresario oriental con una multa de 658 mil 595 pesos; sin embargo, éste acudió a la Tesorería y recibió un 50% de descuento, a pesar de que atentó contra el medioambiente de la zona.

Al mismo privilegio se sujetó el banco Deutche Bank México S.A. de C.V., que el 22 de febrero de este año se le concedió una rebaja de 49 mil 799 pesos, luego de que en noviembre de 2016 cortó 11 mezquites, siete huizaches chinos y tres pirules mexicanos, dentro del espacio que hoy ocupa en Parque Industrial Stiva (debía pagar una multa de 248 mil 993 pesos, pero se le condonó en 20%).

Como los anteriores, decenas de desarrolladores de vivienda, inmobiliarias, constructoras y compañías extranjeras, se han acercado al gobierno municipal para gestionar rebajas en multas que recibieron por desacatar el Reglamento Municipal para el Control de la Calidad Ambiental, incluso por talar árboles clasificados como protegidos.

Hay que ponerle un alto: edil de PVEM

Es inadmisible que el gobierno local otorgue descuentos a particulares que atentan de forma dolosa contra el medio ambiente y es una práctica que urge erradicar, advirtió el regidor del PVEM, Sergio Contreras Guerrero.

“Es muy lamentable, porque nos quejamos de que no hay recurso suficiente para el medio ambiente, de que los fondos verdes escasean y son trámites muy complejos, y este recurso que debería utilizarse para ese fin, lo estamos descontando”, dijo el regidor Contreras.

Adelantó que es un tema que debe analizar el Ayuntamiento de León pues no puede haber concesiones con quienes depredan el ecosistema, y menos si se trata de grupos empresariales o intereses corporativos.

“Hay que ponerle un alto a esto y vamos a pujar porque definitivamente no se hagan condonaciones en materia ambiental (…) Lo que queremos es que todos acaten las obligaciones y no les sea tan fácil y a la ligera destruir el arbolado del municipio. Repruebo esta situación y voy a ver directamente con el tesorero que esto no se dé”.