Pénjamo, desprotegido, denuncian los policías 

Los errores: la creación de un tercer turno y el despido injustificado de los preventivos

Manuel Arriaga

PÉNJAMO, Gto.- Policías municipales de Pénjamo denunciaron que diariamente sólo 35 a 40 elementos se encargan de patrullar y vigilar a todo el municipio, a causa de la creación de un tercer turno que les permite tener jornadas laborales de sólo 12 horas.

“Nos dan poco combustible, además, hacen falta patrullas y personal, ahora hicieron una comandancia en Santa Ana y piensan mandar allá tres patrullas, en ocasiones son las únicas que cuidan toda la ciudad, a 50 mil habitantes” Policias

Además, expusieron que muchos de sus compañeros han sido dados de baja de manera injustificada; criticaron además que una patrulla municipal y algunos elementos de la corporación estén expuestos durante la noche en la comunidad Pescadores, que es altamente peligrosa.

Al menos cinco elementos de la corporación, quienes pidieron fuera reservada su identidad para evitar represalias, aseguraron que cada vez son menos frecuentes los recorridos y patrullajes en el municipio debido a las carencias con las que cuenta la Policía municipal “nos dan poco combustible, además, hacen falta patrullas y personal, ahora hicieron una comandancia en Santa Ana y piensan mandar allá tres patrullas, en ocasiones son las únicas que cuidan toda la ciudad, a 50 mil habitantes”, aseguraron.

Destacaron que además, el número de elementos que realiza patrullajes a diario se vio afectado desde la creación de un tercer turno “antes éramos 70 policías por turno, éramos 140 policías aproximadamente en total, ahora, esos mismos policías son los que se dividieron en tres turnos, son aproximadamente 35 a 40 policías los que realizamos patrullajes a diario, durante el día, por eso los robos están imparables”, destacaron los inconformes.

Refirieron además que el Consejo de Honor y Justicia al interior de la corporación es utilizada a criterio de los mandos para despedir a aquellos elementos que no comulguen con su forma de pensar “es responsabilidad del Ayuntamiento crear un Consejo de Honor y Justicia que sea ajeno a la Policía, no puede ser juez y parte, cuando uno comete una falta es justo que se le sancione pero que no se le despida, es lo que han hecho con muchos compañeros, ahora hay muchos policías nuevos que no tienen siquiera formación”, aseguró uno de los policías denunciantes.

Criticaron además que por “órdenes superiores”, una patrulla con dos elementos tenga que hacer base en la comunidad Pescadores en el municipio de Pénjamo, donde en las últimas semanas han sido ejecutados al menos seis personas “una patrulla sencilla con dos elementos a veces mal armados, imagínate que lleguen los delincuentes y ellos ahí solos, están expuestos y más por ser una zona peligrosa, mientras los mandos sólo van a ver si la unidad está ahí y ellos sí viajan en una camioneta blindada”, destacaron.