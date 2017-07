Pemex sigue sin pagar multa por contaminar

Confía el secretario del Ayuntamiento que sí se realice el pago

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Petróleos Mexicanos se niega a pagar la multa de 700 mil pesos que le impuso el Municipio por la contaminación que se generó por el incendio de pastizal y residuos de hidrocarburos registrado el 27 de diciembre de 2015.

Lo anterior lo informó, María del Carmen Mejía Alba, directora general de Medio Ambiente. En tanto el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, aseguró que hay confianza en que la petrolera pague la sanción aplicada, y el dinero llegue a las arcas municipales.

Mejía Alba, destacó que se sigue el litigio para no pagar la multa, “siguen en el amparo, volvieron a defenderse argumentando que no fue una contaminación puntual hacia el municipio, que no tenían sucio el terreno y que no había residuos peligrosos incendiándose, cuando las evidencias a primera vista contradecían lo que dijo la petrolera”.

Por ello, se sigue el proceso jurídico administrativo atendiendo el tema la Dirección Jurídica del municipio, destacó la funcionaria.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, destacó que Petróleos Mexicanos impugnó la sanción, que se impuso a la Refinería Ing. Antonio M. Amor, por el incendio de pastizal y residuos del 27 de diciembre del 2015, se fueron al amparo, el que está en estudio y análisis de la sala de los juzgados federales, pero esto conlleva a que el Municipio siga estando al pendiente de la resolución federal a efecto de conocer la resolución y en espera de saber si favorecerá a la ciudad.

Vigilan proceso

Dijo que el gobierno no dejará de hacer su trabajo, “seremos muy cuidadosos de los pasos legales que siga la empresa y estaremos vigilantes para que se regularice en cuanto a sus protocolos y sanee todas sus áreas”.

Recordó que así como Pemex, la CFE, la planta cogeneradora de energía tiene que respetar el medio ambiente y el gobierno municipal trabajará para que se cumpla.