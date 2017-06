GUANAJUATO

En la banqueta de la calle Subterránea, se encuentra este registro que no tiene tapa y deja los cables expuestos, de manera que los peatones lo tienen que esquivar para no caer en él. Ya tiene tiempo así, y las autoridades no han hecho algo por arreglarlo, por ellos hacemos un llamado para que lo arreglen y coloquen la tapa que le hace falta, ya que esta zona es muy transitada por peatones.

Capitalinos

Calle Subterránea