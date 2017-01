“Pelea con Pacquiao ni por 100 mdd”: Márquez

De su lesión en la rodilla dijo que ya está recuperado, aunque indicó que dependerá de cómo se sienta físicamente si regresa o no

Notimex

México.- Ni por 100 millones de dólares iría a Filipinas para enfrentar a Manny Pacquiao, aseguró el pugilista mexicano Juan Manuel Márquez, quien dejó en claro que este año será crucial para su carrera, quizá para despedirse con dos peleas.

Márquez acudió este viernes a las instalaciones de la Policía Federal, en el oriente de la Ciudad de México, donde premió a los ganadores del tercer Torneo “José Sulaimán Chagnón” y habló de su futuro, además que descartó una posible quinta pelea con el “Pacman”.

“Pacquiao ya no, están diciendo en las redes sociales que hay 60 millones de dólares para mí si voy a pelear a Filipinas, aunque haya 100 no voy”, dijo tajante el excampeón mundial.

Lo que sí le gustaría, aseveró, es terminar su carrera con una pelea importante, para la cual el nombre del puertorriqueño Miguel Cotto le agrada, aunque aún sin negociaciones, pues no sabe siquiera si volverá al ring o no.

“Estaría fenomenal Cotto, es un gran rival, con un gran legado y sería una gran despedida con un rival muy bueno, pero esperemos que las cosas pinten como estamos esperando. No ha habido acercamiento en el que hayamos aterrizado algo”, comentó.

De su lesión en la rodilla dijo que ya está recuperado, aunque indicó que dependerá de cómo se sienta físicamente si regresa o no, además de consultarlo con su familia, aunque “vamos a tomar una decisión lo más pronto posible y este año es crucial para ver si voy a regresar o no”.

“La familia es un punto que pesa mucho en mi decisión, siempre he tenido el apoyo de ellos, pero que sea recíproco y si no quieren que siga es decisión de ellos, pero aquí lo principal es ver cómo me siento yo físicamente en los entrenamientos fuertes”, concluyó.