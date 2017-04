Pega baja presión de agua a colonias del sur

El presidente del consejo del CMAPAS, quien destacó que por ello se está mandando agua de otros pozos, sin embargo, se tiene garantizado el abasto

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Registran baja presión en el suministro de agua a las colonias en la zona sur de la cabecera municipal por el incremento en el consumo de hasta un 25%.

Así lo aseguró, el presidente del consejo del CMAPAS, Herminio Torres Ajuria, quien destacó que por ello se está mandando agua de otros pozos, sin embargo, se tiene garantizado el abasto, porque el agua llega a nivel del medidor, pero no alcanza a subir a los tinacos que están en segundos pisos como la población quiere.

El funcionario destacó que se están haciendo los cálculos adecuados para que se tenga la presión adecuada, “la mayoría del suministro se hace sin mayores problemas; en la zona sur se tiene el problema porque muchos ciudadanos estamos acostumbrados a que nos llegue el agua al segundo piso y no tienen aljibe para guardar agua, como se tiene en la mayoría de los municipios donde ya se tandea el agua”.

Torres Ajuria hizo un llamado a la población para primero cuidar el agua, que no se tire limpia, que se reutilice el agua; pero además a ir tomando medidas preventivas, porque se tiene que recordar que Salamanca no tiene un vaso almacenador como alternativa, como pudieran ser una presa, un ojo de agua o lago.

“En Salamanca se abastece el agua del subsuelo, cada año se tiene un abatimiento de entre 2 y 4 metros, y de no cuidarla, llegará el momento de que no tendremos agua porque entre más profundo esté se tienen más problemas de metales pesados, o sustancias no aptas para consumo humano”, finalizó.