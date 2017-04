Pedro Infante, el ídolo inmortal de México a 60 años de su muerte

Le llaman el “Ídolo inmortal” porque después de él no ha existido otro que se le compare

Notimex /SUN

CDMX.- A 60 años de su muerte, Pedro Infante es un caso único en el firmamento artístico de México y América Latina, pues aunque es una figura que sobresalió en el milenio pasado, en el presente sigue teniendo repercusión como fenómeno social.

Le llaman el “Ídolo inmortal” porque después de él no ha existido otro que se le compare. Al perder la vida, el 15 de abril de 1957, a través de un accidente en avioneta, el actor y cantante se convirtió en el mito, en la leyenda y en el icono del fanatismo.

“Pedro Infante murió a los 39 años en la cúspide de su carrera. Fue un hombre de talento histriónico poco común, un verdadero polifacético. Lo mismo interpretó en cine a un carpintero, que a un sacerdote, un motociclista, un millonario o a un indio en dramas y comedia”, afirmó el sociólogo Baltazar Gómez Pérez.

No solo cantó boleros, también huapangos, rancheras y en el idioma inglés, alcanzando una tesitura perfecta mediante más de 300 canciones grabadas.

En la misma época surgieron artistas como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y Arturo de Córdova, pero ninguno como Infante.

Aunque en la actualidad existen grandes representantes de la música vernácula como Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Pedro Fernández, Baltazar Gómez considera que ninguno logrará trascender como lo hizo el llamado “Ídolo de México”.

A lo largo de su trayectoria, Pedro Infante participó en más de 60 títulos cinematográficos y, de acuerdo con el catedrático desde hace 28 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no existe adolescente que ignore algo de él, aunque sea un dato sencillo.

Algunas de las canciones más recordadas en su voz eran “Amorcito corazón” y “Bésame mucho”, pero “Las mañanitas” son las que se escuchan en cada celebración de cumpleaños en los hogares mexicanos.

“A la fecha, no hay barrio, no hay pueblo y no hay fiesta que no cante ‘Las mañanitas’ con Pedro Infante”, quien en conmemoración del 60 aniversario de su muerte, será recordado por sus seguidores a través de diversos eventos y actividades en su natal Sinaloa y en el Panteón Jardín de esta ciudad.

Como cada año

Miles de personas, desde las 8:00 horas, se han presentado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México para homenajear aunque sea por minutos a Pedro Infante.

En su 60 aniversario luctuoso, su tumba se encuentra adornada con fotografías y muñecos del actor, propiedad de sus fans desde hace décadas.

José Julián, cantante a quien la hija de Pedro le dio la oportunidad de presentarse en este mismo lugar hace 13 años, interpretará canciones como “Cien años” y “Serenata huasteca”.

“Es increíble que a 60 años de su muerte siga, generación tras generación, generando fans”, dijo el intérprete.

Lupita Infante, hija del Ídolo de Guamúchil, encabezó el aniversario luctuoso que abrió con una misa a la cual asistió gran parte de la familia Infante.

La heredera recalcó que será a fines de mes cuando se ofrezca una conferencia para dar detalles de lo que se hará en noviembre para recordar el 100 natalicio de su padre.

“Hay muchas cosas que no puedo aún decir, pero habrá un libro con las recetas de la comida que le gustaba”, informó.