Pedro Fernández niega que José Luis Cuevas sea su padre

El cantante expresó sus condolencias hacia los familiares del artista

El Universal

Ciudad de México .- Pedro Fernández lamentó el fallecimiento del artista José Luis Cuevas, quien en diversas fuentes como Wikipedia, se dice es su papá.

“Lamento el fallecimiento de un hombre tan importante, de un hombre que nos mostró un arte maravilloso a través de todo lo que hizo, de las artes plásticas y en la pintura”, dijo el cantante y actor en entrevista para ‘Fórmula Espectacular’.

Ante el cuestionamiento sobre las fuentes que dicen era su papá, el intérprete respondió: “¿Qué él era mi papá?, no, no, no, qué te puedo decir de eso, ya luego platicamos de eso, lo único que te puedo decir es mi sentir hacia él porque al señor personalmente pues lo quiero muchísimo”.

Pero las preguntas no pararon ahí, pues se hizo hincapié en que en Wikipedia dice que es su padre. “No, no, luego platicamos esa historia, pero la verdad que qué tristeza, es lamentable que haya ocurrido eso porque sin duda es uno de los grandes”.