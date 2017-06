PC propone reubicar tianguis de pirotecnia

Desarrollo Urbano da a conocer que requieren de más especificaciones

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- El terreno que se ubica sobre el libramiento Valle de Santiago-Irapuato, de los fraccionamientos El Perul y Soto Innes, donde se pretenden instalar los tianguistas de pirotecnia cumplen con las especificaciones de seguridad, pero necesita cumplir con otros requerimientos de la Dirección de Desarrollo Urbano para que le pueda expedir su permiso de uso de suelo.

Así lo precisó, el titular de Protección Civil Municipal, Héctor Hernández de la Mancha, quien dijo que ya se trabaja para ofrecerles un nuevo terreno, pero ahora a un costado de la Planta de Tratamiento de Aguas, por la misma zona.

El funcionario municipal admitió que la presidenta de la unión de tianguistas de pirotecnia se acercó para preguntarle si el terreno cumplía con medidas de seguridad, “el terreno cumple con las medidas de seguridad, con lo que marca la Secretaría de la Defensa Nacional; pero necesitan su permiso de uso de suelo para poder funcionar y ahí tienen que cumplir con otros requerimientos que se necesitan para poder obtener ese documentos”.

La dirigente no ha cumplido con los requisitos, porque por ejemplo la señora comenta que ya llevó todos los papeles, y yo le dije que no es cierto porque Protección Civil tiene que emitir un dictamen y éste no se ha solicitado para hacer la inspección de manera formal”.

Faltan requisitos

Reiteró que aún le falta cumplir algunos requisitos en otras áreas, en el caso de las reglas de seguridad que debe cumplir por parte de Protección Civil, si las cumple, pero aparte debe de cumplir con otras reglas y eso es lo que les hace falta y que no pueden evadir.

Destacó que una nueva propuesta sería que se instalen en una zona cercana a la planta de tratamiento de aguas residuales, “es un lugar abierto, más seguro, es importante que lo revisen, pero se tendrá que llegar a un acuerdo entre las partes, son tres hectáreas con el espacio suficiente para poder instalar a los comerciantes de juguetes pirotécnicos”, concluyó.

En tanto Sanjuana Razo Murillo, dio a conocer que estarán a la espera de que este jueves el secretario del Ayuntamiento José Miguel Fuentes Serrato les haga llegar una propuesta para resolver esta situación en la que se encuentran y en la víspera de la temporada alta de venta de cohetes que es en el mes de septiembre.