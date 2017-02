Patrullan colonias “violentas”

La Secretaria de Seguridad Pública de León en coordinación con el Ejército Mexicano comenzó a realizar el llamado “operativo conjunto”, que consiste en el patrullaje de diversas colonias que han sido catalogadas como violentas

Redacción

LEÓN, Gto.- Luego de que el gobierno del estado anunciara en días pasados que reconocía que la violencia en León se había incrementado, comenzaron los operativos conjuntos por parte de varias dependencias de gobierno.

La Secretaria de Seguridad Pública de León en coordinación con el Ejército Mexicano comenzó a realizar el llamado “operativo conjunto”, que consiste en el patrullaje de diversas colonias que han sido catalogadas como violentas, tal es el caso de las colonias León II y Las Hilamas, así como la Barranca de Venaderos.

Esas colonias fueron patrulladas por los efectivos municipales y castrenses, con el fin de revisar vehículos y personas para tratar de combatir así la delincuencia, en su recorrido, la policía se encargó de realizar revisiones precautorias, en tanto que el ejército se mantuvo a la expectativa, resguardando el área y haciendo delimitaciones de la circulación.

Algunas personas se mostraron sorprendidas por la llegada de los vehículos militares, mismos que no es común ver patrullando las calles, tal es el caso del señor Arnulfo Aguilar, quien mencionó: “a mi me revisaron mi camioneta, por que no traía una luz, y para mí no es molesto por qué no traigo nada que esconder, que se preocupen los que andan haciendo daño, está bien que nos revisen por que caras vemos y lo demás no sabemos”, él fue detenido por el operativo en las inmediaciones de la colonia León II.

El operativo se mantendrá por espacio de algunos días hasta que los efectivos castrenses tengan nuevas instrucciones al respecto, y realizarán rondines en varias colonias al azar.