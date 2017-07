1 de 6

Durante poco más de una hora, el bulevar Adolfo López Mateos sufrió por caos vial

Ian Martínez

LEÓN, Gto.- Más de mil personas acudieron ayer a las inmediaciones del parque Hidalgo, en León, para participar en la ‘Marcha del orgullo gay’.

Desde las 5:00 de la tarde, los asistentes comenzaron a llegar al punto de reunión, al igual que varios coches adornados con banderas de colores; además, la gente que pasó por el lugar se acercó para ver qué pasaba.

Cerca de las 6:30 de la tarde, el primer carro alegórico partió para encabezar la manifestación hasta la zona peatonal. Después, entre todos los asistentes comenzaron a desdoblar una bandera de colores que media aproximadamente un kilómetro de distancia, y así realizaron su recorrido.

Marcharon desde el parque Hidalgo, pasando por todo el bulevar Adolfo López Mateos. Aproximadamente a las 7:00 de la noche ingresaron por la calle Hermanos Aldama, y así hasta llegar a la zona peatonal, donde ya los esperaba un escenario, lugar donde fueron coronados los nuevos reyes y reinas del ‘Orgullo gay’ 2017.

Con motivo de la caminata, por más de una hora la circulación en todo el bulevar Adolfo López Mateos se vio afectada.

Se dividen opiniones

Varias personas que se encontraban de paseo por la zona peatonal, o de compras, dijeron sentirse indignados por el hecho de que los que participaban en la marcha no estaban respetando a las demás personas.

Tal fue el caso de Silvia Hernández, quien comentó que ella se encontraba de compras y no se le ‘hacía bien’ que los manifestantes ‘se estaban exhibiendo’ delante incluso de niños, quienes no deberían de ver ‘este tipos de cosas’.

“Se me hace muy respetable que ellos tengan esas preferencias, pero lo que no se me hace respetable ni equitativo es que vengan hombres vestidos de mujeres o con vestidos, pues, por ejemplo, yo vengo con mi hijo y no sé qué le puedo contestar si me pregunta qué hace un hombre con vestido”, señaló por su parte Jorge Vázquez.

Sin embargo, la visión de quienes participaron en la ‘Marcha del orgullo gay’ fue muy distinta.

“Yo estoy muy orgulloso de mi comunidad y de las cosas que hemos logrado en este tiempo, y que vamos por más, a mí no me importa lo que la gente diga, la verdad es que a mí nunca me va importar”, aseguró un participante vestido de mujer, quien dijo llamarse ‘Sandra’.