Parte del éxito de “La bicicleta” se lo debo a Shakira: Carlos Vives

El cantante colombiano recibe Disco Triple Platino más Oro, por las ventas digitales de dicho tema

Notimex

México.- El cantante colombiano Carlos Vives recibió este martes de parte de su disquera en México, una certificación digital por las ventas de más de 210 mil unidades de la canción “La bicicleta”, que grabó junto a su paisana Shakira.

Por tal motivo, ejecutivos de Sony Music le entregaron el Disco Triple Platino más Oro, algo que no es muy común en estos tiempos.

“Este reconocimiento se debe al público, porque gracias a sus descargas se logra esto. Estoy muy agradecido con el pueblo mexicano por todo lo que me ha dado como persona, porque México siempre ha estado ligado a la cultura de los colombianos”, comentó Vives en una nutrida conferencia de prensa.

El cantautor sudamericano honestamente comentó que el éxito a nivel mundial de “La bicicleta”, se debe en parte a que lo grabó junto a Shakira.

“Esto es muy fácil de explicar para mí. Mi música de vallenato difícilmente va a entrar al mercado anglo, donde la música de Shakira sí ha llegado y es obvio que gracias a ella entramos a esos mercados. Ahora en el mundo llegamos gracias a las descargas y si sacamos un porcentaje, creo que nos vamos 50/50”.

Sin embargo, aseguró que este dueto no fue pensado en sacar provecho de esta fama que la cantante tiene.

“Este dueto, como todos los que he hecho se dieron de una manera natural y eso es lo bonito, porque no se está pensando en nada más que compartir y disfrutar el momento y disfrutar de lo que tanto nos gusta, que es la música y ahí es donde nacen los éxitos”.

Agregó que Shakira es una amiga de hace muchos años. “En el caso de Shakira, nosotros tenemos una amistad de años y ahora que estuvimos grabando, me di cuenta que además de muy buena cantante es una maravillosa mamá.

“Cuando grabamos ‘La bicicleta’, su hijo Milan estaba enfermo y ella en ningún momento lo desatendió. Ella se sentía mal por su hijo, pero como profesional salió adelante y afortunadamente todo salió bien, tanto la grabación como la salud de su hijo”.

Por otra parte, al llegar a México, Carlos Vives se encontró con otra agradable noticia, pues para su próxima presentación en el Auditorio Nacional, este 2 de febrero, las localidades se han agotado.

“Llegar y enterarme que estamos ‘sold out’, no me queda más que agradecerle a la vida y a los mexicanos por esta oportunidad que me dan, pues venir a cantar al Auditorio donde todo mundo quiere presentarse, es algo muy bonito. Pues hemos viajado por muchos años por todas partes y llegar a este escenario es una bendición, porque es un lugar mágico”, señaló.

Carlos Vives no quiso adelantar mucho sobre lo que el público presenciará este 2 de febrero en el “Coloso de Reforma”, y los días 3 y 4 tanto en Monterrey como en Guadalajara.

“Sólo les puedo decir que haremos una fiesta, así como la que vivimos hace un año”.

Actualmente, Carlos Vives promueve el sencillo ” Al filo de tu amor”. Este tema y “La bicicleta”, forman parte del próximo álbum de estudio titulado: “Vives”.