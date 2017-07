Paro laboral en HRAEB obedece a intereses políticos: Tena Tamayo

El titular del hospital señaló que esta manifestación no cuenta con respaldo de todos los médicos y enfermeras

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- La manifestación y amago de paro laboral de parte de un grupo de trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAEB) no cuenta con el respaldo de todos los médicos y enfermeras, y en realidad sólo obedece a intereses políticos y personales de algunos líderes sindicales, afirmó su director Carlos Tena Tamayo.

Luego que una veintena de trabajadores esta mañana clausuró las oficinas de gobierno del HRAEB, el director Carlos Tena reconoció estar muy extrañado por el nuevo rumbo que tomó el movimiento sindical ya que en las últimas semanas se efectuaron mesas de trabajo con normalidad, pero la semana pasada el sindicato abandonó el diálogo.

Reiteró que no existe un problema laboral de fondo, y aseguró que la falta de actualización salarial ante el ISSSTE en realidad no afecta a los trabajadores, y la carencia de un nombramiento tampoco les perjudica pues es un título que no tiene efectos sobre su trabajo.

Tena Tamayo subrayó que sólo son un centenar de trabajadores que están inconformes mas no es la mayoría -la plantilla la componen mil 200 médicos, enfermeras y administrativos-, y expuso que gran parte del personal está indignado porque el sindicato pretende manchar la buena imagen que tiene el HRAEB.