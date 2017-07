Palabras Mayores

MÁSCARA CONTRA CABELLERA

El PAN en Guanajuato ya comenzó, así sea informalmente, su proceso de selección de candidatos a 2018. Y empezó midiendo cómo anda la evaluación de los alcaldes en funciones y los prospectos que suenan para la alcaldía en sus respectivos municipios.

Las encuestas ya levantan pasiones entre la militancia y los prospectos blanquiazules. Los sondeos no solo se aplicarán en los 26 municipios que gobierna Acción Nacional en Guanajuato sino en los 20 que so oposición.

La gran novedad es que las encuestas en cada uno de los municipios que gobierna Acción Nacional serán pagadas a partes iguales por alcaldes y comité directivo estatal.

Así las cosas, en León tendrá que apoquinar Héctor López Santillana con una parte del monto; en Irapuato, Ricardo Ortiz; en Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo y así sucesivamente.

Este ejercicio no tiene que ver en principio con el proceso interno que formalmente arranca en octubre con los avisos de todos los interesados en buscar la elección consecutiva al partido. Se trata de una acción preliminar para que todos vean si traen canicas para jugar.

Quienes acepten entrarle, habrán dado tácitamente, una respuesta positiva a la intención de reelegirse.

El pasado lunes, el gobernador Miguel Márquez se reunió con el dirigente estatal Humberto Andrade y por lo menos una decena de alcaldes en funciones para definir las reglas de este juego preliminar.

Es fruto del consenso entre varios actores panistas. Un acuerdo promovido desde el Comité Estatal a decir de los integrantes del antioficialismo marquista.

Aquí la novedad es que los ediles blanquiazules están puestísimos para buscar la reelección, aun aquellos de quienes se creería, su popularidad no es de lo mejor o que van a contracorriente como los de León y Celaya. Si están dispuestos a poner de su bolsillo (a menos que tengan un padrino que desenfunde la cartera) es porque tienen ganas.

Esta encuesta nada tendrá que ver con la que se pueda aplicar más adelante, una vez que se conozca el método de selección del candidato y si este llega a ser la designación, seguramente incluirá la aplicación de un nuevo sondeo que ya corresponderá totalmente absorberlo al partido.

Tan es cierto que los alcaldes panistas llevan ‘mano’ en el diseño de la encuesta y que serán ellos y solo ellos los que decidan quienes más serán medidos.

Las encuestas que comenzarán a aplicarse la semana entrante ya tienen el aval del CEN. Show aparte será descubrir cuáles son los nombres que se incluyen además del alcalde en funciones. Podremos descubrir ahí filias y fobias de los promotores de la encuesta quienes difícilmente en este caso podrán incluir personajes de relleno y que en realidad no tengan ninguna posibilidad.

López Santillana anda emocionado. Quizá sepa que en la encuesta de Ricardo Sheffield, después de Carlos Medina que es el mejor calificado pero que ya dijo que no buscará la reelección, el tercero en preferencias es él y hasta el fondo Ector Jaime Ramírez Barba.

DESDE LA TERCERA CUERDA

El lío que tiene el PAN para 2018 es bastante gordo, particularmente para quienes habitualmente jugaban en un mismo bloque y ahora están separados, o de plano, confrontados.

Cuando aparezcan los números de las encuestas, la gallera se va a alborotar inevitablemente. Los alcaldes sabrán cómo andan sus momios y tendrán una referencia para saber si se van a la aventura de la reelección o se ahorran el ridículo porque no tienen oportunidad.

Los malqueridos por el oficialismo que salgan bien posicionados, tendrán alas para decir que pueden. Si no salen bien posicionados, igual seguirán dando guerra y si son excluidos, tendrán el escenario ideal para hacerse las víctimas.

Y ojo, falta otra variable muy interesante que es la paridad de género que también limitará particularmente a los alcaldes varones que quieran ser reelectos y a los varones que quieran competirles.

La cuenta regresiva para las definiciones ya comenzó. Estamos a 75 días de que alcaldes y diputados locales en funciones digan con claridad si quieren ir o no por la reelección.

Miguel Márquez quien se ha mostrado en los casi 5 años de gobierno como un personaje obsesivo por el control del poder dentro del PAN no está en condiciones de ganar el ‘toma todo’.

Si bien puede influir y acordar con el líder nacional azul Ricardo Anaya en torno a métodos de selección de candidatos y hasta favoritos que él mismo tenga, sabe que no las tiene todas consigo en la comisión permanente del Consejo Estatal en la que dos terceras partes definirán método en cada elección.

Paridad de género, sondeos de popularidad, la disidencia actuante, el riesgo de judicialización de los procesos internos son demasiados frentes abiertos como para que le salgan todos los candidatos a su antojo. Habrá que ganar convenciones, ceder espacios, negociar. Carro completo, imposible.

LA DEL ESTRIBO…

Y mientras otros se mantienen en la chamba gracias a sus padrinazgos y pese a sus incapacidades y a su soberbia, a otros los echan por esta causa. No comprobada en los hechos.

Esto es lo que da a entender Arturo Joel Padilla, director del Fórum Cultural, en declaraciones al diario am tras el despido fulminante a Alonso Escalante. Una acción pésimamente orquestada en las formas e inentendible en el fondo.

Representantes de la cultura, funcionarios estatales, empleados del propio Fórum y en general todos los que conocieron el trabajo de Alonso, han cuestionado el cese. Joel Padilla dice que Escalante tenía mal ambiente en el Bicentenario y que era arrogante. Alonso Escalante admite que siempre le gusta decir lo que piensa.

Pero, con todo y su supuesta soberbia, cosechó reconocimientos dentro y fuera de Guanajuato, Cómo se puede ser reconocido públicamente y mostrar soberbia. Es evidente que el director del Fórum no lo quería y que esa es la causa de fondo.

Los consejeros del Fórum, esos ilustres ciudadanos que son el poder tras el trono, sin chistar, accedieron a un capricho. Y el gobernador Miguel Márquez, que gobierna en todo, palomea hasta la chamba más insignificante del gobierno, deja pasar el despido de uno de los funcionarios más eficaces a lo largo de su sexenio. Lamentable y deplorable.

LOS ‘BLOFEROS’ POR SIEMPRE Y LOS REBELDES QUE A VECES DAN EN EL CLAVO

Hay personajes que son ideales para el ‘blof’ y las noticias bonitas. Que les encanta el rollo y tienen ‘verbo’ para convencer o encandilar gente. Es el caso del secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, a quien hace exactamente un año, el gobernador Miguel Márquez le encargaba las negociaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para concretar mejoras al Aeropuerto de Guanajuato.

Esa decisión era pensada más que en lograr una respuesta rápida y eficaz ante la mala calidad de los servicios del Aeropuerto, tenía como objetivo aligerar las tensiones con los ejecutivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico con el que el diputado federal Miguel Angel Slim ya traía pleito casado.

En una de las visitas al estado de los ejecutivos de esa firma, uno de los titulares, literalmente, regañó a Salim defendiendo la inversión del consorcio en el estado.

Como ha sido su estilo, Márquez evitó el choque y mandó a Olivera Rocha, que no es un político para los conflictos. Imposible ver al funcionario estatal envuelto en un discurso crítico, de exigencia ante las autoridades federales.

Y al final, los resultados fueron los lógicos. No avanzó nada Olivera, quizá porque ni siquiera tenía la instrucción de ponerse los guantes. Después de que Miguel Salim había retado a los ejecutivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico y que el director de este comparativo le puso una regañada de aquellas en algún evento.

A la vuelta de los meses, Salim consiguió que avanzara su iniciativa para castigar la impuntualidad de las aerolíneas y que el GAP fortaleciera las inversiones en Guanajuato.

Fue entonces que Márquez le dio un reconocimiento público a Salim y supo que de vez en cuando viene bien subirse al ring y no poner la otra mejilla a la federación.

DE SU RONCO PECHO

“Yo creo que la relación fue respetuosa y probablemente estas diferencias pudieran interpretarse o este decir las cosas de manera directa o este querer hacer las cosas con un rigor y una excelencia que siempre tratamos de perseguir, ese es un principio que tenemos en el teatro, que todo el equipo tiene siempre en la mente, tenemos que buscar eso y a lo mejor a algunas personas tal vez no les guste esto”

Alonso Escalante y su cuestionado despido fulminante.

LA IMAGEN DEL DÍA

DANIEL CAMPOS: ESTÁ VIENDO LA TEMPESTAD…

La soberbia de un funcionario que se cree sobreprotegido y blindado contra cualquier señalamiento, cuestionamiento o crisis, no tiene límite y cuando eso ocurre, ni los compañeros de partido se la perdonan.

“Director, no se equivoque, los ciudadanos de León, por encima de cualquier político o partido político”, le escribió el pasado viernes el regidor del PAN a José Luis Manrique en su cuenta de Twitter luego de que el funcionario más cuestionado de la administración de Héctor López Santillana en los últimos días, dijera que antes que a nadie le debe rendir cuentas a su jefe, el alcalde Héctor López Santillana sobre su trabajo.

Lo anterior, luego de que los regidores de PRI y Verde solicitaron nuevamente su remoción del cargo.

Campos Lango pierde todas las oportunidades de guardar silencio y demostrar que quiere rectificar el camino. Se sube al ring con todos. Tiene derecho a defenderse, claro. El problema es que ni siquiera su jefe ni los de su partido dan la cara por él.

A su conveniencia, reconoce a López Santillana como su jefe. En el PAN corre en radiopasillo de que en cada obra lo que hace es promoción de sí mismo, como si estuviera repartiendo dinero de su bolsa y no demuestra las lealtades que ahora presume ante los medios.

Se tropieza con su lengua y con sus incapacidades.

Montado en el ladrillo de ser el recomendado y protegido de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ha demostrado amplia y sobradamente el tacto de elefante para abordar asuntos delicados de su gestión. Es el contraste absoluto de su padrino político que lo niega todo y escurre el bulto cuando lo cuestionan.

Campos Lango es un gallito de pelea que no rehúye ninguna reyerta. López Santillana, que no es lo que se dice un jefe muy exigente con sus colaboradores, ha dicho en corto a panistas que el joven Campos no le va.

Hay quienes dicen que es porque no quiere fastidiar a Diego Sinhúe. Otros señalan que es una convicción propia de López Santillana. Ahí se va a quedar porque en la lógica del chambismo del PAN, no importa si alguien es mal funcionario. Si es un operador electoral y cazador de votos de mediano pelo, sus pecados son perdonados.