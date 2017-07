Palabras Mayores

CONTRA LAS CUERDAS

La llamada del director de Pemex, José Antonio González Anaya, a Miguel Márquez después del plantón del viernes y el tuit del funcionario federal posterior al agradecimiento del mandatario estatal no borran el mal gesto de la paraestatal hacia el gobierno de Guanajuato y sí demuestran que desde el centro no tienen ningún miramiento para enviar esos mensajes de franca hostilidad.

Y no se pueden borrar porque nadie puede creer ingenuamente que se trató de un descuido o de una acción involuntaria de Pemex cuando hubo un compromiso expresó de González Anaya para dar seguimiento a los acuerdos pactados hace 15 días contra el ‘huachicoleo’.

El funcionario federal se comprometió a enviar a un representante a dar seguimiento a los acuerdos. Según fuentes del gobierno marquista, un día antes llamaron a Pemex para confirmar la presencia de un enviado y la respuesta que encontraron fue que no tenían en el radar el evento.

Si con esa seriedad asume sus compromisos Pemex no debemos tener demasiadas expectativas de la autocrítica que pueda hacer porque lo que sí dijo Márquez el viernes es que Pemex es el principal responsable de enfrentar este delito y en las mesas privadas se ha pedido que revise sus prácticas internas porque es imposible pensar en el robo de combustible sin la complicidad de su personal.

Hace 15 días, cuando se dio el compromiso de González Anaya para regresar a Guanajuato, fue de Pemex la decisión de que la difusión a los medios quedara en un video mensaje grabado de la reunión privada. No parece gustarles mucho el contacto con los medios.

El gobernador Miguel Márquez tronó contra Pemex tras el plantón del viernes. Le salió natural pero no le quedaba de otra.

Ya hemos comentado aquí en otras ocasiones de la sensación que deja el mandatario estatal de excesiva condescendencia con el gobierno federal. No le gusta levantar la voz. Da la impresión de que pudiera ir un paso adelante para exigir y darse su lugar pero se retrae, se reprime. Y por eso lo tratan como lo tratan.

En el fondo, tras el esquinazo de la paraestatal (que no pudo mandar ni siquiera a un funcionario de medio pelo de la refinería de Salamanca), tiene razón Márquez: los resultados contra el ‘huachicoleo’ se lograrán, con Pemex, sin Pemex o a pesar de Pemex.

En el oficialismo panista que gobierna Miguel Márquez no deben minimizar tanto a Ricardo Sheffield Padilla, a juzgar por la manera en que reaccionado a las provocaciones del diputado federal.

Apenas asomó la cabeza el también exalcalde leonés cuando reunió a varios cientos de simpatizantes el pasado sábado en León en un evento conjunto con el senador Fernando Torres Graciano, los estrategas de Miguel Márquez le respondieron con virulencia conformando el bloque Todos Unidos contra Ricardo (Tucor).

El destape de la diputada federal Alejandra Gutiérrez y las menciones de las otras legisladoras, Alejandra Reynoso y Pilar Ortega, como prospectos y la movilización de Éctor Jaime Ramírez Barba y Juan Carlos Muñoz Márquez como pajes de Rodríguez Vallejo, integraron la reacción al lance de Sheffield.

Lo que tenemos hoy en León es la formación de dos bloques: el oficialista que quiere que sea cualquiera menos Sheffield y el de este último y Torres Graciano que quiere darle un golpe al grupo hegemónico en la ciudad de más militantes de la entidad.

Estamos ante un rompecabezas pocas veces visto en el panismo de cara a una elección interna. Hoy, en León, son varias las combinaciones que se pueden dar en las candidaturas a alcalde, a diputados federales y al senado.

Lo de la diputada Gutiérrez Campos podría ser solo un borrego para golpear la línea de flotación de un adversario incómodo como Sheffield. Ni Márquez ni Diego lo quieren sentado en la silla que hoy ocupa López Santillana.

No hay que olvidar que la diputada Gutiérrez proviene del grupo de Sheffield que fue quien la hizo legisladora. Después no tuvo empacho en decirle sí a Márquez que la puso en el Consejo Nacional y Estatal de su partido con papeles preponderantes y como una de sus consentidas.

Pero ¿quién es el verdadero gallo para León? Hoy ni siquiera los jerarcas del grupo en el poder lo saben. Reservarlo para una mujer es factible pero no automático.

La misión inmediata fue cucar y sacar de sus casillas a Sheffield que ya dijo abiertamente que puede impugnar una eventual cláusula para que la candidatura en León sea para mujer.

Las combinaciones son diversas. Alejandra y Éctor Jaime tienen como prioridad ser candidatos al Senado. Pero también lo quiere Alejandra Reynoso.

Y es que, paradójicamente, esta beligerancia sheffieldista mete a la jugada a López Santillana como una opción viable. Si ninguna de las mujeres ni Éctor Jaime dan el ancho como potenciales presidenciables en esta ciudad, López Santillana podría ser ungido por descarte.

Sheffield dice que sólo busca la alcaldía y nada más, pero un político profesional no puede desdeñar el plan B que es una senaduría o el C que es una diputación local. Vaya galimatías.

A propósito de desdenes y compromisos federales incumplidos, otro funcionario federal que quedó muy formal que vendría pronto a Guanajuato para hablar de El Zapotillo es el director de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra.

Pero han pasado casi dos meses de su compromiso y nada que viene. En ese asunto, el gobernador Márquez no ha levantado la voz. Que el titular de esa paraestatal no ha venido porque estaban esperando que se resolviera el problema de la cortina de la presa que ya se confirmó será de 105 metros y no de 85.

Bien por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que se fajó los pantalones ante presiones y manifestaciones. El problema es que ahora quiere que le den menos agua a León de la comprometida en un decreto. Márquez no puede dejar que le metan ese gol.

HUMBERTO ANDRADE A UN AÑO DE LA BENDICIÓN, EL FUEGO AMIGO

Su estilo no ha sorprendido. De bajo perfil mediático, alejado de los reflectores, sin meterse en camisa de 11 varas, administrando los conflictos.

Lo que sí llama la atención es que ahora desde el oficialismo marquista se sientan decepcionados por la parcialidad de Humberto Andrade Quesada hacia el grupo del senador Fernando Torres Graciano.

Hace exactamente un año, el empresario leonés recibía la bendición de las principales corrientes al interior del PAN para ser el candidato único a la jefatura del partido que estaba a punto de dejar Gerardo Trujillo.

De manera particular, el gobernador Miguel Márquez y el senador Fernando Torres Graciano exploraron varias opciones antes del acuerdo. El senador amagó con destapar a Vicente Esqueda. Pero no había ánimo para la confrontación o por lo menos no para que se diera en ese momento.

Fue relativamente sencillo llegar a un acuerdo como rápida fue la forma en la que el oficialismo azul se decepcionó del talante de Andrade Quesada. En todo caso, ellos solitos se lo buscaron.

Hoy, los afines a Miguel Márquez lamentan la parcialidad del dirigente estatal blanquiazul como si hubiesen sido víctimas inocentes de una chamaqueada.

Habría que preguntarse más allá de la cercanía histórica que ellos mismos conocían de Andrade y Torres Graciano, qué tan dispareja está la cancha de la contienda azul tras bambalinas.

¿Qué pesa más? Si el gobernador y su estructura desde el gobierno operan con todo a favor de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo o Andrade y sus gestos de preferencia al interior del partido para Torres Graciano.

Este último nunca se ha distinguido por ser un operador ‘de tierra’ sino por su roce con la crema, nata y glamour de la política. Un dirigente que aparece tan poco como lo hacía en su momento Gerardo Trujillo.

Su perfil hace parecer excesivos los cuestionamientos hacia su parcialidad. No es contrapeso claro del gobierno estatal y, en todo caso, lo pueden acusar por omisión de apoyar al delfín del oficialismo. Tanto Gerardo de los Cobos con Juan Carlos Romero, Fernando Torres con Juan Manuel Oliva y Trujillo con Márquez se plegaron a la cargada. Él no y eso es pecado mortal en el blanquiazul.

Humberto Andrade flota y flota muy a su estilo. Alguna recompensa buscará para su anodina forma de conducir al partido en el poder.

“Hoy nuestro país, y lo digo lamentablemente, nuestro país vive una situación de emergencia nacional en materia de seguridad y lo digo de manera clara: no es privativo de ningún estado”

MAYRA ENRÍQUEZ; CUANDO LA REBELDÍA COBRA SENTIDO

Platiqué sin saber que sería la última vez con ella hace unos meses. Me comentó que había decidido no buscar más cargos públicos en 2018. Celebraba que su batalla contra el cáncer la estaba librando por segunda ocasión e incluso que pensaba radicar en la Ciudad de México. No más política en Guanajuato.

Fue de los pocos panistas que ya había dado color en la carrera por la candidatura presidencial en su partido, se decantó hace mucho tiempo por Margarita Zavala. Como diputada federal se mantuvo hasta el final, fiel a su estilo, rebelde e inconsecuente con la línea oficialista.

Una legisladora que solía no someterse a las líneas marcadas por los gobernantes en turno. Miguel Márquez encontraba en ella a una fiel e implacable disidente de la defensa que ha hecho del creciente problema de inseguridad en el estado.

En su momento, Juan Manuel Oliva y Juan Carlos Romero enfrentaron como gobernadores ese mismo perfil combativo. De hecho, su militancia permanente en el ‘Bronx’ panista y esa inteligente rebeldía fueron su sello distintivo.

En un partido como el PAN-Guanajuato que en su larga permanencia en el poder se ha esmerado en repetir y perfeccionar los viejos vicios del PRI-Gobierno como el corporativismo, el amiguismo, la línea y la cargada, ella brilló con luz propia.

Y no es fácil militar en el ‘Bronx’. Muchos panistas han sido doblegados y cooptados por el chambismo. Otros se cambiaron de partido. Ella apoyó en su momento a Ricardo Alaniz, a Ricardo Sheffield, a Javier Usabiaga, a Ángel Córdova, en su momento incómodos para el poder. Y aun así ha tenido cargos casi ininterrumpidamente durante los últimos 20 años.

Casi siempre, como crítica del status quo, le tocó estar del otro lado de la moneda, ejerciendo el poder en 2009. Fue ahí donde probó las hieles de la crítica y el desgaste. Fue la primera mujer que ocupó la Secretaría de Ayuntamiento en el trienio de Ricardo Sheffield.

Libró con éxito, para su causa, una guerra interna en el gabinete del entonces alcalde frente a la mayor María Guadalupe Anguiano, la primera secretaria de Seguridad del trienio. Buena para su causa pero no tanto para la seguridad de León.

Quiso ser alcaldesa pero perdió la interna con Miguel Salim en una de las batallas internas más cruentas de que se tenga memoria en el panismo leonés. Una contienda que se convirtió en lodazal y allanó el camino para la alternancia en León.

Pero sin lugar a dudas, con virtudes y defectos. Con fortalezas y debilidades, Enríquez Vanderkam es un personaje que se cuece aparte en el PAN. Se abrió paso con virtudes propias cuando la equidad de género no condicionaba a los partidos.

De los personajes con mejor cartel entre los adversarios políticos de Acción Nacional en donde goza de buena imagen, precisamente por el espíritu rebelde que siempre le distinguió.

Mucha falta hará su perfil combativo dentro y fuera del PAN.