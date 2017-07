Palabras Mayores

DESDE LA TERCERA CUERDA

El pasado jueves durante el evento privado en el que la nueva enviada del CEN del PRI a Guanajuato, Graciela Ortiz, se presentó como nuevo réferi de los tricolores en el estado, el dirigente estatal, Santiago García López, le pasó el micrófono a la chihuahuense, renunciando así a la posibilidad de dar un mensaje en el acto.

“Gracias presidente, se nota que ya nos vamos entendiendo”, le dijo la legisladora a García López.

El detalle fue interpretado por los críticos de Santiago como un mensaje de que, de aquí en adelante, la delegada llevará la voz cantante en el priismo guanajuatense y que el dirigente estatal tendrá que someterse.

Un día después, lo más picante de la asamblea estatal del PRI fue el discurso del senador Gerardo Sánchez García, quien regresó a su estilo, con la espada desenvainada y muy lejos de la posición de agitar la bandera blanca o replegarse ante los nuevos acontecimientos.

Hay mensajes muy claros del senador quien no puede negar su naturaleza contestataria y su persistencia de rebelarse ante camisas de fuerza que le quieren imponer desde el centro.

El salvaterrense pronunció un discurso en el que dijo estar en desacuerdo total con el dedazo como método de selección del candidato a gobernador en 2018.

Gerardo no ha aparecido en ninguno de los eventos que ha encabezado la flamante delegada priista en Guanajuato. Su ausencia más que fortuita es una bien disfrazada forma de rebeldía.

Pero tal parece que Sánchez García no quiere el choque abierto o la descalificación automática. Pero es evidente que no querrá entrar al redil marcado por la nueva enviada del CEN, solo porque así es él.

Es la misma actitud que mostró desde aquella toma de las oficinas del Comité Estatal de Guanajuato en plena campaña 2012. No se deja, no se somete a los dictados del centralismo.

Los antigerardistas ya le hacen fama de ruda e implacable a la senadora y advierten que “ella sí va a poner orden” y que no se va andar por las ramas para aplacar a los indisciplinados lo que perfila un escenario provocador.

Gerardo Sánchez ha sufrido en los últimos meses dos golpes al orgullo. El despido disfrazado de renuncia de la delegada de Sedesol Claudia Navarrete y el mismo nombramiento de Graciela Ortiz tras el fallido envío de uno de los corresponsables de la debacle priista en 2015, Fernando Moreno Peña.

Los malquerientes de Sánchez García juran y perjuran que ya no tiene ni la fuerza ni los padrinazgos que gozó hace algunos años y que lo hicieron inmune a rebeliones y cuestionamientos.

Viene, pues, la verdadera prueba tanto para la delegada Ortiz como para Sánchez García que está dispuesto a ir contra lo que sea antes de plegarse, disciplinado a los dictados de la delegada.

La ausencia de Gerardo ya es una forma de reclamo. En el PRI Guanajuato, no hay nada nuevo bajo el sol. Frente a los ímpetus del senador, Graciela Ortiz puede convertirse en un factor de orden o en un simple adorno de la eterna pugna en Guanajuato.

CONTRA LAS CUERDAS

A propósito de El Zapotillo. El tiempo en el mundo de los políticos, corre a ritmo muy diferente. Se vuelve más lento. No todo es lo que parece.

El pasado 21 de mayo el gobernador Miguel Márquez anunció que en un plazo no mayor de dos semanas estaría en Guanajuato el director de Conagua, Ricardo Ramírez de la Parra, para realizar una visita de inspección a la situación, avances y retrasos del acueducto.

Esto, justo cuando se agudizaban los problemas de Abengoa, y el mandatario estatal por fin decía que quería fuera del proyecto a la empresa. Cuarenta y tres días han transcurrido desde entonces. Seis semanas para ser exactos y ni las luces del funcionario federal.

Es el estilo Márquez de presionar. Cuando la Federación disponga y como lo disponga. Recientemente estuvo en Guanajuato, el director de Pemex, Antonio González Anaya, que asumió el compromiso de mayor coordinación para combatir el huachicoleo.

Ameritaba un pronunciamiento público que comprometiera al director de Pemex de manera más clara. ¿O acaso no puede un mandatario exigir eso? Nada. Tuvimos que conformarnos con un video difundido por el gobierno del Estado. Los funcionarios federales no sienten el rigor y se mantienen en su zona de confort. No los molesten.

LA DEL ESTRIBO…

Sin querer queriendo, el senador Juan Carlos Romero Hicks le dejó su recuerdito al gobernador Miguel Márquez quien no fue convidado a la incompleta cumbre de presidenciables el pasado jueves.

“No fue invitado porque todavía no ha dicho que quiere”, dijo el exrector.

Lo cierto es que muy difícilmente el mandatario estatal se asumirá como tal. Sus declaraciones envalentonadas solo sirven para responderle a López Obrador. Él quiere ser factor de conciliación y colarse por la puerta del Frente Amplio a la batalla por la candidatura presidencial. Casi que le caiga del cielo.

17 AÑOS DE ALTERNANCIA: CUANDO LA DEMOCRACIA NO ALCANZA

La decepción, o por lo menos el sinsabor, que sintieron millones de mexicanos años después de aquel glorioso 2 de julio de 2000 en el que se consumó la alternancia política en México tendría que ser razón suficiente para no volver a creer en los políticos con soluciones mágicas, o mejor dicho, que la democracia es la solución a los problemas endémicos en México.

Hace exactamente 17 años, Vicente Fox se convertía en el primer personaje que lograba derrotar al PRI en la contienda por la Presidencia de la República. Seis años después, en una cuestionadísima contienda, Felipe Calderón ganaba apretadamente a Andrés Manuel López Obrador.

Y hace seis años, acompañado de una campaña mercadotécnica sin precedentes, Enrique Peña Nieto regresaba al PRI a Los Pinos. En este día recordamos los resultados de las tres últimas elecciones presidenciales que marcaron el México posterior a la alternancia que tuvo su nacimiento en ese triunfo de Fox.

Pero esa transición no ha significado un cambio en los viejos vicios del sistema. Hoy, prácticamente ningún partido se salva de la quema de ser lo mismo en mayor o menor medida de lo que tanto criticar.

El PAN, el PRD, el Verde. Los políticos hoy saben que los principios son un mero elemento accesorio y desechable en la política. Se puede cambiar de chaqueta muy fácilmente y sin ningún pudor.

El caso del expresidente Vicente Fox es elocuente, la forma en la que se ha alejado de su discurso contestatario que en su momento doblegó a personajes que son la excepción a la regla (porque se han mostrado de una pieza como Cuauhtémoc Cárdenas), es ilustrativo.

No sólo ha sido condescendiente con los usos y costumbres que tanto criticó del PRI sino que se vuelve acomodaticio y ahora quiere erigirse como la cabeza del antilopezobradorismo, un cargo hoy muy disputado.

Su lugar en la historia, lo tiene bien ganado. El que tumbó al PRI, dejó atorada la transición y ahora coquetea y lanza piropos al viejo sistema.

DE SU RONCO PECHO

“Llamar ignorantes a sus iguales solo deja al descubierto la pobreza de la educación recibida, no se le olvide (diputado) que es de mala educación hablar con la cabeza vacía y es de muy mal gusto saber que lo único inteligente que se tiene es el celular”

Diputada ‘Lupita’ Velázquez. La priista tundió sin piedad al panista Juan Carlos Muñoz.

LA IMAGEN DEL DÍA

DIPUTADOS FEDERALES DEL PAN, LE SALEN RESPONDONES A MIGUEL MÁRQUEZ

Vaya tema el de la inseguridad que galopa en todos los rincones del país. En Guanajuato hemos pasado del reparto de culpas entre Estado, Federación y Municipios que escurren el bulto y patean el bote a las recriminaciones entre los grupos dentro del panismo gobernante.

El pasado viernes, en la reunión ordinaria del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Humberto Andrade, con los diputados federales blanquiazules, algunos de estos se le pusieron bravos al jefe blanquiazul, aunque a quien le zumbaron las orejas debió ser al gobernador Miguel Márquez.

Y es que a la mayoría de los legisladores blanquiazules no les hace ninguna gracia que tiro por viaje, ante cada minicrisis por homicidios dolosos (que son cada vez más frecuentes) en Guanajuato, el mandatario estatal recurra al mismo argumento de siempre que, de tan gastado, pierde fuerza: que la culpa es de las leyes porque en San Lázaro no se ejecuta la reforma para que quienes sean procesados por delitos relacionados a posesión de armas de fuego, lo hagan desde prisión. “El problema es la impunidad”, repite machaconamente Márquez.

Varios legisladores lamentaron que el Estado no asuma su responsabilidad y aviente la pelotita a los diputados federales. Cuestionaron, por ejemplo, el show que hizo el Congreso local cuando varios miembros de la Junta de Gobierno encabezados por Éctor Jaime Ramírez Barba fueron a San Lázaro a entregar un exhorto para que se legislara en esa reforma.

Preguntaron, por ejemplo, qué hicieron en su momento quienes integraban la anterior legislatura cuando se aprobó esa reforma entre otros, Juan Carlos Muñoz, diputado local y el actual secretario de Desarrollo Social y delfín del gobernador, Diego Sinhué Rodríguez.

De igual modo, sobre la responsabilidad de los alcaldes que parecen rebasados por la violencia criminal.

Pero el reclamo principal fue para Márquez, de quien dijeron, equivoca el blanco de su tiro. Se preguntan, por ejemplo, por qué no también va y habla con los jueces federales para plantearle sus dudas y consulta preguntar la razón por la que se libera a delincuentes cuya peligrosidad y responsabilidad es ostensible.

Una anécdota muy ilustrativa del panismo actual. La muestra de que el gobernador mantiene su fuerza como referente y gran elector en el grupo gobernante pero que no todos se disciplinan a sus argumentos y tesis en el campo legislativo.

Menos en este tema el más sensible de todos. La petición a Andrade fue ser portavoz de ese mensaje. No todos están dispuestos a hacerle reverencias a Márquez y decirle: “lo que usted diga señor gobernador”.