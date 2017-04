Palabras Mayores

MÁSCARA VS. CABELLERA

¿Cómo se puede acreditar que un legislador desquita su salario y responde a los intereses de sus electores?

Porque a la mayoría de los legisladores les conviene seguir escurriendo el bulto y que sigan apareciendo intentos de evaluación que terminan siendo o simples ocurrencias o mueren en el intento. Pero tampoco pueden llamarse ofendidos o infravalorados.

Cada uno de ellos recibe un salario bruto de aproximadamente 170 mil pesos mensuales. Es decir. Al año, cada diputado nos cuesta unos 2 millones de pesos y en cada legislatura 6 millones en salarios.

Habría que plantearlo desde otra perspectiva. ¿Cómo justifica en lo individual cada uno de los 36 diputados que hay en el Congreso local, los más de 3 millones de pesos que han cobrado en lo que va de la legislatura?

Porque es muy fácil que salga Éctor Jaime Ramírez Barba, Beatriz Manrique, Libia Denisse García, Isidoro Bazaldúa y los más activos en la parte mediática a defender su trabajo.

Es probable que la mayoría de ellos tenga argumentos para defender su trabajo por más que las declaraciones en medios y las intervenciones en tribuna no sean suficientes para decir si lo hacen bien o no.

Y siempre respingan los mismos. Y son justo los invisibles, los mudos, los que casi no aparecen en medios, los que no suben a tribuna, quienes callan. Ni sudan ni se acongojan. Ni ven ni oyen.

Porque por principio de cuentas, los diputados de cualquier partido tienen sus prioridades y, hoy más que nunca, les guste o no, tienen que quedar bien con sus respectivos partidos por encima de hacerlo con la sociedad y sus electores: son sus institutos políticos los que definirán a través de que vía serán considerados para buscar la reelección.

Hoy, que sería más indispensable que nunca la rendición de cuentas y contar con un sistema de monitoreo ciudadano creíble del trabajo de los diputados, los esfuerzos que se registran resultan insuficientes y son descalificados de inmediato.

Los partidos mandan y los diputados querrán quedar bien con ellas. Bajo esa perspectiva, ¿a quién le interesa la evaluación ciudadana si la bendición la da un dirigente y como veremos, no depende de su eficacia haciendo leyes sino de otras circunstancias que a veces no tienen que ver con la eficacia?

CONTRA LAS CUERDAS

Será casualidad, será coincidencia pero le siguen apedreando el rancho a la exalcaldesa Bárbara Botello que no se da abasto respondiendo a resultados de auditorías e imputaciones de los panistas.

Ayer, el Municipio de León emitió un boletín en el que da a conocer que el Tribunal de los Contencioso Administrativo, declaró la nulidad del contrato de prestación de servicios de telefonía celular relacionado al programa Taxi Seguro.

La tercera sala del TCA declaró la invalidez por varias razones, entre ellas, porque no se cumplió con los procesos especificados por la normatividad vigente y que la adjudicación fue realizada por funcionarios que carecían de atribuciones legales.

De inmediato, Botello respondió. Según su dicho, si el programa no funcionó fue porque el gobierno de Héctor López Santillana no le dio continuidad. Dice también que esta plataforma es similar en su funcionamiento a la de Uber.

Se defiende también del señalamiento de que muchos de los 4 mil dispositivos entregados, fueron vendidos o empeñados por los taxistas con el argumento de que lo mismo pasa con las tabletas que repartió el gobierno del estado.

Según Botello, las auditorías de la Contraloría no mencionan nada sobre este asunto. Lo que sí es cierto es que quien fungía en su momento como director de Movilidad en la gestión barbarista Amílcar López no estaba muy convencido de ese proyecto aunque, obvio, nunca lo externó públicamente y se disciplinó.

Lo cierto es que los 23 millones de pesos que se pagaron por ese proyecto están en el archivo de los proyectos olvidados. Otra vez, como si no hiciera falta el dinero en otras obras.

LA DEL ESTRIBO…

De pronto (o cada vez más a menudo), las instancias de gobierno andan en distintas frecuencias y hacen quedar mal la famosa transversalidad que tanto presumen.

El pasado viernes cuando se dio a conocer que un hombre escapó por una alcantarilla del Hospital General Regional de León para evitar pagar la cuenta tras ser atendido en el nosocomio.

La Secretaría de Seguridad de esta ciudad confirmó la información que ofreció Joel Barrón, quien asegura no tenía dinero para pagar.

Horas más tarde, la Secretaría de Salud dio a conocer en redes sociales que la información era falsa pues según su dicho, Barrón salió por la puerta principal acompañado de su mamá, tras firmar el alta voluntaria y ser curado de una lesión en el cuero cabelludo que obligó a que fuera suturado. La burocracia y su torre de Babel.

MÁRQUEZ QUEJÁNDOSE DE LAS LEYES… POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Se vuelve algo habitual y es un dato hasta revelador. El gobernador Miguel Márquez quejándose del marco legal como un argumento para explicar el incremento en el índice delictivo en Guanajuato. Lo hizo hace 1 año, hace 4 años y lo volvió a hacer hace unos días. ¿Desviar la atención o ubicar el debate?

Hace exactamente un año, el jefe del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, coincidían en la necesidad de reformas para mejorar el marco normativo que castiga el delito de robo.

Dos años antes, en 2014, el gobernador Miguel Márquez pedía abiertamente a los jueces, eviten dejar libres a los delincuentes y al Ministerio Público, integrar de mejor manera sus averiguaciones.

Hace un año el gobernador cuestionaba severamente el nuevo Sistema Penal Acusatorio porque, según decía, obligaría a la autoridad a actuar de manera impecable en sus intervenciones cuando detenga a presuntos delincuentes para acreditar el delito.

Cualquier falla podría llevar a la liberación del inculpado por más que se tenga evidencia de que fue quien cometió un delito.

“La verdad es que el Sistema Penal Acusatorio, o sea el tema de oralidad, lo hace más transparente, abierto pero también es un sistema muy garantista que corre el riesgo precisamente de que al no considerar delitos graves a algunos de ellos o fianzas bajas, permita que pueda quedar fuera de la justicia, es un tema que preocupa.”

Y entonces proponía junto al presidente del Poder Judicial impulsar reformas al Código Penal que quedarían aprobadas, meses más tarde, para castigar la reincidencia y la habitualidad.

El entorno era el mismo que hoy se vive pero en otros delitos.

Hace un año, era el tema de los robos, hoy es el incremento espectacular en la cifra de homicidios. Las estadísticas ponen oootra vez contra la pared los esfuerzos de la autoridad para mejorar la seguridad.

Y el gobernador vuelve a quejarse de las leyes. Hace un año, hizo mancuerna con Valadez Reyes. Apenas el jueves llamó a una reunión con el Grupo de Coordinación Guanajuato en materia de Seguridad y a los diputados locales de varios partidos para hacer un frente común contra la impunidad.

Hace tres años se quejaba de los jueces que liberaban a las primeras de cambio a los delincuentes; hace un año, trinaba contra el Sistema Penal Acusatorio y hoy la queja es contra el sistema legal que permite que los delincuentes salgan libres.

El problema para Guanajuato es que las cifras apabullan. Las estadísticas son implacables. Guanajuato vivió el primer trimestre más violento de su historia. En León se supera el promedio de un homicidio por día.

Y lo que va de abril pinta más oscuro. Y como cada crisis, el gobernador se queja de las leyes y hoy convoca a todos contra la impunidad.

DE SU RONCO PECHO

“Yo hacía referencia, y la sostengo, a la miopía que es un defecto ocular cuando se tienen los ojos como los bueyes: grandotes, y hace que cuando entra la luz nomás se perciba la imagen por delante de la retina, entonces se ocupa una corrección visual para que la imagen llegue a la retina de manera completa. Decía que me parece peligroso seguir politizando el tema de la seguridad… pero más me apena cuando no es capaz de sostenerse quizá por desconocimiento o por ser arribista a un tema de preocupación”.

El estilo Éctor Jaime de defenderse ante las críticas de Santiago García a la inseguridad.

LA IMAGEN DEL DÍA

ONE MORE TIME: DIPUTADOS OFENDIDOS POR EVALUACIONES (SUPUESTAMENTE) ‘PATITO’

Ooootro análisis sobre la productividad de los diputados locales de Guanajuato topó con pared y fue descalificado por los aludidos. No importa cuando lea usted esto. Siempre encontrarán una coartada. Difícilmente les darán gusto.

Esta vez el turno fue para el Observatorio Ciudadano de León que emitió una publicación en el que toman como referencia principal las iniciativas y leyes presentadas y aprobadas en lo que va de este año.

Según estos datos, las 48 iniciativas presentadas por los 36 legisladores locales en los primeros 107 días del año tuvieron un costo para los guanajuatenses de 144 millones de pesos, es decir, 3 millones cada una.

Para hacer el cálculo, el OCL tomó en cuenta la depreciación del edificio del Congreso de la Unión, recién inaugurado, el sueldo mensual de los diputados y el presupuesto total asignado para la operación del Legislativo del primero de enero al 17 de abril.

Obviamente, el análisis que parece muy simple prendió a los diputados locales que de inmediato cuestionaron el ejercicio y la metodología de esta agrupación civil.

Y digamos que los diputados tienen parcialmente la razón. Es insuficiente pretender evaluar su trabajo legislativo solo por iniciativas y leyes aprobadas.

Pero los argumentos de algunos que pueden defenderse con su trabajo (porque desde luego hay quienes sí arrastran el lápiz y pueden dar muestras de que desquitan la chuleta), terminan por generalizar y quedarse en la superficialidad.

En la 2015, el Consejo Coordinador Empresarial de León anunció un sistema de evaluación legislativa y, por lo visto, fracasó en su intentona. Simplemente no cuajó, no prendió ni fue consistente. Hoy nadie habla de él.

Ahora aparece el OCL León para hacer un balance global y arbitrario porque sólo señala cuánto cuesta en promedio cada legislador, llámese como se llame y sin hacer un análisis individual del trabajo de cada quien.

Y todo se vuelve un círculo vicioso. Alguien lanza un dato o la idea de calificar el trabajo de los diputados. Estos los descalifican, la agrupación civil no encuentra el método preciso, el tema se olvida y muere.