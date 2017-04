Deportaciones tienen en vilo a comunidad de Valle

Vallense migró a EE. UU. para ofrecer una mejor salud a su hija; gobierno de Trump truncó su sueño

Luis Telles

VALLE DE SANTIAGO, Gto.- A 24 kilómetros de la cabecera municipal se localiza la comunidad El Motivo, ahí habitan unos 60 jefes de familia y de éstos más de la mitad han emigrado a Estados Unidos en busca del ‘sueño americano’, y ante las medidas migratorias hoy temen ser deportados.

Como Candelario González Hernández, quien durante más de 20 años y por la necesidad de brindarle una mejor atención médica a su hija que nació con parálisis cerebral fue y vino ocho veces. La última vez apenas había pasado y lo detuvieron, estuvo tres meses encarcelado y después fue deportado.

En El Motivo, comunidad ubicada a 24 kilómetros de la cabecera municipal, las familias dependen de las remesas que envían los migrantes; el campo, la única fuente económica por depender el 100% de la lluvia, genera sólo producto de autoconsumo como maíz, frijol, sorgo, garbanza, etcétera.

La falta de oportunidades para salir adelante económicamente, ha ocasionado que más de la mitad de los hombres y mujeres en edad productiva partan a los Estados Unidos por una mejor forma de vivir, pero para Candelario el motor fue sacar adelante a su hija.

“Desde el año 95 fui a los Estados Unidos, estaba casado, no te quedas allá por la familia, uno va para sacarla adelante, mi segunda hija tenía parálisis cerebral, de alguna manera tenía que buscar para que saliera adelante, había días que tenías que pagar hasta 30 mil pesos en la clínica, ¿y aquí de dónde?”, explicó.

Agregó que en EE. UU. trabajó en la cocina de restaurantes, en un hotel, en un rancho de vacas dando mantenimiento, ordeñando, dando de comer a los animales, limpiando los corrales, en el campo y en una vulcanizadora; su vida fue ir y venir, alivianarse un poco y regresar a ver a su familia, a su hija, quien falleció a los nueve años de edad.

En el abandono

Candelario contó que al ser detenido pasó el peor de los momentos en su vida, después de que conoció el racismo y la falta de apoyo del gobierno mexicano, porque quedan abandonados, solos y presos en las cárceles en espera de ser deportados.

“Te agarran, nadie hace nada, uno se siente mal, la gente de los Estados Unidos pasan a México, pero uno cuando pasa en México ya lo tratan como criminal, yo fui muchos años y fue a trabajar, no tengo ni un solo ticket de Policía, me agarraron y me trataron como si fuera un criminal, atado de pies y manos, encadenado… se necesita hacer algo porque se siente uno solo en esa situación”, dijo.

Candelario agregó que hoy el presidente de los EE. UU., Donald Trump, está cumpliendo lo que prometió en campaña y quienes están sin documentación viven con el temor de ser deportados, tomando más cuidados como viajar en autobús al trabajo, a realizar compras, no utilizar sus autos.

“Ya no es la misma libertad, antes te paseabas por las calles sin temor, pero ahora es diferente, hasta en algunos lugares ya no te sirve la licencia de manejar, la credencial de identificación que se te proporciona, como aquí el INE”, añadió.

Finalmente, dijo que al llegar al estado, del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias y del gobierno municipal, le dieron a conocer un programa de apoyo al autoempleo, y hoy en día ya tiene los elementos básicos en su vulcanizadora, aunque por ser una comunidad pequeña tiene que trabajar en otras actividades, como en la construcción.