“Pacto con delegados tiene trasfondo político”

Carlos Torres, secretario del Cabildo, aclara que no involucra al total de los representantes

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Carlos Torres Ramírez, secretario del Ayuntamiento, negó que todos los delegados de las comunidades firmaran el Pacto Agrícola Comunitario Colectivo por la Unidad de Acciones en Comunidades el pasado sábado, evento encabezado por el regidor panista Guillermo Torres Saucedo. Consideró que dicha asociación tiene un trasfondo político.

“Es evidente el sentido político que tiene y que tuvo ese evento, no es un acto de crear una asociación civil ciudadana sino una asociación con evidentes tintes políticos” Carlos Torres Ramírez, Secretario del Ayuntamiento

“No se creó una asociación de delegados, (…) fueron más o menos 14 delegados de los que se tiene alguna identidad”, señaló.

Torres mencionó que le pareció extraña y sorpresiva la presencia de Paulo Bañuelos Rosales, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR).

Además resaltó que entre las atribuciones de un regidor, dentro de la Ley Orgánica, no está el impulsar, promover o constituir asociaciones de ningún tipo, por lo que no sabe cuál es la intención de Guillermo Torres Saucedo.

Agregó que él no hará ningún llamado al edil panista, pues no es un tema del Ayuntamiento; sólo aclara que no fueron los 103 representantes rurales quienes firmaron el pacto, sino los que en algún momento han sido vistos con Torres por motivos políticos.

El convenio

El sábado, correo informó de la presencia del titular de la SDAyR, Paulo Bañuelos, en la firma del mencionado documento, en la que participaron 45 delegados. La iniciativa tiene como fin buscar apoyos para los agricultores y artesanos, entre ellos becas, a través de dependencias estatales.