Pachuca se corona campeón de Concacaf

Un juego cerrado y un sólo gol definió este partido en donde los Tigres estuvieron apunto de empatar pero les anularon una anotación de su goleador Gignac

AFP

PACHUCA.- El Pachuca se consagró campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2016-2017 al vencer 1-0 a los Tigres en el partido de vuelta de la final jugado en el estadio Hidalgo.

El argentino Franco Jara hizo el único gol del partido al minuto 83 y así los ‘Tuzos’ del Pachuca, además de adjudicarse el título, se ganaron el derecho de representar a la Concacaf en la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA, en diciembre, en Emiratos Árabes Unidos.

Nahuel Guzmán, portero argentino de los Tigres, estuvo acertado durante casi todo el partido, pero en los últimos minutos cometió un error que devino en el gol con el que Jara aseguró la coronación de los ‘Tuzos’ que ganaron la eliminatoria con marcador global de 2-1.

Tenso y parejo. Así fue el primer tiempo en el que ambos porteros fueron fundamentales para evitar la caída de su arco.

A los Tigres no les funcionó la intención de causar estragos por los costados. El veloz Jurgen Damm no pudo desbordar por la derecha y el habilidoso Javier Aquino tuvo mayor profundidad por izquierda pero no terminó de resquebrajar a la defensa pachuqueña.

Ante ese panorama, los felinos ensayaron el disparo de media distancia con alto nivel de peligrosidad con un par de zapatazos de André-Pierre Gignac.

El francés puso a prueba al portero Alfonso Blanco al minuto 8. El guardameta de los ‘Tuzos’ voló y desvió la pelota a dos manos.

Al 33, Gignac, aún más lejos que en su primer intento, sacó un fogonazo que cimbró el travesaño.

El Pachuca apostó por la velocidad del uruguayo Jonathan Urretaviscaya y de Hirving Lozano quien fue una pesadilla que le costó a los Tigres las amonestaciones del defensa central brasileño y del lateral derecho Alfonso Rodríguez.

Cuando los ‘Tuzos’ atacaron, se toparon con el argentino Nahuel Guzmán bajo los tres palos del equipo felino. El ‘Patón’ estuvo valiente en el primer tiempo al grado que en el corazón de su área le hizo un temerario recorte al ‘Rayo’ Urretaviscaya.

El 43, Guzmán estuvo en el lugar preciso para atajar un remate de cabeza a bocajarro a Franco Jara.

La tensión aumentó en el segundo tiempo. Nahuel Guzmán se mantuvo acertado y al 57 aguantó firme y contuvo un disparo de Jara en un frente a frente.

Los Tigres, obligados a marcar el gol, aumentaron su potencia ofensiva con los ingresos del chileno Eduardo Vargas y del argentino Lucas Zelarayán.

Pero los ‘Tuzos’ hicieron gala de un orden defensivo y los Tigres comenzaron a caer en desconcentraciones.

El argentino Guido Pizarro se hizo merecedor de dos tarjetas amarillas en menos de 15 minutos y se fue expulsado al 78.

Cinco minutos después, Guzmán echó abajo las ilusiones de los Tigres. ‘Chucky’ Lozano sacó un complicado disparo, el arquero lo rechazó y Jara aprovechó el rebote para, por fin, ganarle una al ‘Patón’ y hacerle el 1-0.

Desesperados, los Tigres se fueron al ataque más con orgullo que con idea y en tiempo de compensación Gignac mandó la pelota al fondo de las redes, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar del francés.

El Pachuca conquistó el campeonato de la Concacaf por quinta vez en su historia; los cuatro anteriores los logró en 2002, 2007, 2008 y 2010.