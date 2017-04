Ocho detenidos y 17 heridos, por las estampidas en la ‘Madrugá’ de Sevilla

La mayoría de los sevillanos consultados lamentaban lo ocurrido

Redacción

Sevilla, España .- Ocho detenidos y al menos 17 personas trasladadas al hospital, una de ellas en estado grave, es el balance de la gran noche de Sevilla, la Madrugada, que sigue sufriendo los embates de los irresponsables que acabarán por deteriorar una jornada que nació para que se pudiera disfrutar con las emociones de unas imágenes únicas en la calle.

Pese a los incidentes registrados de madrugada, las seis hermandades de la Madrugá del Viernes Santo han realizado un año más su estación de penitencia hasta la Catedral de Sevilla, y pasadas las 14 horas de este viernes, las últimas han completado sus respectivos recorridos de regreso a sus templos.

Según los datos de los que dispone hasta el momento el dispositivo especial de Semana Santa, una de las personas heridas fue trasladada al hospital por traumatismo craneoencefálico en el marco de estos incidente y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) “en estado grave”, informa Europa Press. Las fuentes, que no han concretado el centro hospitalario en el que ha sido ingresado ni dato personal alguno del paciente, han señalado que, al menos, han sido 17 las personas derivadas a hospitales de Sevilla por haber sufrido algún traumatismo o crisis nerviosa durante las carreras causadas por actos vandálicos al paso de las procesiones.

En el marco de este dispositivo oficial, el Ayuntamiento sevillano movilizó todos los recursos disponibles en la ciudad, según informó el consistorio en un comunicado. En concreto, se requirió la presencia de tres equipos y una unidad de soporte vital del 061, cinco ambulancias de la Red de Transporte Urgente (RTU), una unidad medicalizada y cuatro ambulancias básicas de la Cruz Roja.

El recuerdo de lo ocurrido en el año 2000, cuando el pánico cundió alrededor de la carrera oficial, con carreras, avalanchas y gritos, que no fueron totalmente esclarecidos, se ha reproducido en la madrugada del Viernes Santo de este año en otros momentos de confusión, miedo y angustia que se adueñó de inmediato de la masa. De nuevo, ha habido carreras y mucha ansiedad.

Como ocurre en estos casos, nadie explica con seguridad lo ocurrido, tal vez porque no sea fácil. En algunos puntos de la ciudad, grupos incontrolados con ganas de provocar desórdenes iniciaron las estampidas que rápidamente provocan el miedo en la masa.

Según el dispositivo oficial de Semana Santa, “sigue sin haber ningún indicio que apunte a que estos incidentes hayan sido organizados”, por lo que se deduce que todo se ha provocado por “acciones aisladas de grave vandalismo que ha desembocado en lesiones a personas”.

Los desórdenes públicos se saldaron con la detención de 8 personas, tres de ellas delincuentes comunes con antecedentes por desorden público, dar golpes al suelo y gritar con amenazas en el entorno de la calle Marqués de Paradas de Sevilla.

En total, se produjeron cuatro intervenciones policiales distintas. “Se trata de hechos aislados de gamberrismo y vandalismo sin aparente conexión. Se sigue investigando y a la espera de la revisión de las imágenes”, ha asegurado Emergencias Sevilla.

Los momentos de mayor tensión se produjeron sobre las cuatro y cuarto de la madrugada. Hubo carreras en la zona de Argote de Molina, también en la zona de las Setas, en la calle Reyes Católicos y en la plaza del Salvador, es decir, zonas que circundan a la carrera oficial. La información oficial sólo habla de vandalismo y evita pronunciarse sobre acciones organizadas para tergiversar la madrugada.

Estas acciones, probablemente originadas por individuos pasados de alcohol, han vuelto a tocar de manera grave la esencia de una noche que comenzó de manera maravillosa. Aún no había entrado en el Salvador la cofradía de Pasión, cuando en la Macarena salían los nazarenos con puntualidad llamativa. La Centuria y los Armaos le pusieron la nota colorista a un cortejo que se lució en su barrio para enfilar el camino de la Catedral.

El Silencio cubrió su estación con la puntualidad y el ascetismo que le caracteriza. El Gran Poder se encontraba en la zona del Arenal cuando se produjeron los incidentes. Algunos testigos refieren que vieron como cobijaban tras el paso del Señor a un grupo de niños.

“Se está moviendo el suelo”

Los testimonios son variados. Un vendedor de prensa de la zona de San Pablo refiere que “todo comenzó con un ruido muy fuerte, es lo mismo que pasó en el año 2000. Es como si muchos animales corrieran en estampida. Luego, la gente va corriendo de un lado a otro sin rumbo fijo. Algunos iban en una dirección y otros en la contraria”.

Otro testigo lo vivió en la Plaza del Salvador, cuando se esperaba al cortejo de la Macarena. “Es como un terremoto, llegas a sentir que se está moviendo el suelo, pero la reacción inmediata es acercarse a la pared más próxima para resguardarse”, relató.

A las ocho de la mañana volvía por el Arenal la Esperanza de Triana, una de las más afectadas. Había nazarenos sentados en los bordillos de las aceras, músicos reponiendo fuerzas, costaleros que contaban su experiencia. “Oímos un ruido y empezamos a hablar entre nosotros sobre qué es lo que teníamos que hacer. Decidimos que lo mejor era quedarnos debajo del paso, que era el sitio más seguro”.

Otro testimonio de un sevillano que vivió la noche en la calle pone de relieve el nivel de miedo y angustia que sintieron quienes presenciaban la Madrugada. “Cuando ya había pasado todo y estabas viendo una procesión, el silencio era tremendo, pero bastaba que se oyera un golpe de tos para que todos miraran a su alrededor con desconfianza indagando de dónde procedía el sonido. Es el miedo que se había apoderado de todos y nadie se encontraba seguro”.

La mayoría de los sevillanos consultados lamentaban lo ocurrido, “que seguro que es el producto del vandalismo”, aunque otros iban más lejos y llegaban a culpar a ciertos grupos políticos que se han manifestado contra la Semana Santa y han creado un ambiente adverso contra las cofradías. No faltaban quienes intentaban quitarle hierro a los sucesos: “Lo importante es que no ha pasado nada”. Se refería a que no había que lamentar heridos.

Poco a poco se recuperó la noche, aunque también hay coincidencia en que hubo más carreras que no llegaron a producir el mismo efecto. Los cortejos de la Esperanza de Triana y El Gran Poder sufrieron bajas en sus filas. Por su parte, la banda de San Juan Evangelista, que abre el cortejo de la Esperanza de Triana, se retiró de la estación ante los desperfectos que sufrieron algunos instrumentos de los músicos, según un comunicado emitido por la propia formación.

La Madrugada recuperó su ritmo con la amanecida. Recogidas las cofradías de silencio, quedaron como dueñas de las calles la Macarena, La Esperanza de Triana y Los Gitanos. El paso de la trianera por el Baratillo fue de nuevo una explosión de color y músicas. La Macarena y Los Gitanos fueron escoltadas por la masa. En el ambiente seguía dominando la incertidumbre sobre el futuro de esta noche grande de Sevilla.

Estos incidentes han recordado el caos vivido en la Madrugá del año 2000, cuando se produjeron varias avalanchas, carreras multitudinarias y una confusión generalizada que aún permanecen en la memoria colectiva.

Esos sucesos se investigaron judicialmente, pero la causa se archivó porque no se encontraron culpables, mientras que el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), atribuyó los incidentes a grupos de “niños pijos” que, con gritos de falsas alarmas, decidieron de forma coordinada y simultánea asustar a los ciudadanos con carreras.