Obra de residencial bloquea entrada en La Carbonera

Los habitantes afirman que la empresa depositó tierra; piden una reunión con Desarrollo Urbano

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.-La inconformidad de los habitantes de la comunidad La Carbonera se incrementa por la obra del fraccionamiento residencial Minas de Plata, pues ahora no los dejan ingresar en carro hasta sus domicilios por lo que tienen que dejarlos a la entrada e irse a pie hasta sus casas, por lo que piden les dejen su entrada.

La semana pasada, los habitantes denunciaron a Correo que siete familias que habitan en la comunidad desde hace 30 años, quedaron incomunicadas por las obras de construcción del fraccionamiento Residencial Minas de la Plata ya que depositaron montones de tierra en el río, lo que les impide el paso.

Sin embargo, el martes los directores de Desarrollo Urbano, Carlos Morrill Yllades, y el de Protección y Vigilancia de la misma área, Pedro Ayala Serrato, comentaron que el responsable de la obra se comprometió a retirar los montones de tierra depositados en el río y crear una entrada nueva por la carretera a Puentecillas, para que los habitantes ingresen por ahí sin pasar por el residencial.

“NO ES JUSTO”

“Ahora resulta que no podemos pasar más que a pie, queremos saber qué va a pasar con nuestro camino porque no es justo que lo vayan a tapar, además de que no nos dejan entrar en coche”, comentó uno de los vecinos afectados.

“Nosotros lo que estamos peleando es el camino, no es justo que lo hayan tapado o que se le permita al constructor hacer su entrada por ahí, la preocupación es qué pasará con nosotros” Habitante afectado

La Carbonera

Otro habitante señala que no sólo hay montículos de tierra en el río, sino también ya están comenzando a ponerlos en el camino y pasar es cada vez más difícil ante la cantidad de tierra que se ha depositado a lo largo del Camino Real.

Por tal situación pidieron que el director de Desarrollo Urbano, Carlos Morrill Yllades, tenga una reunión con los afectados para revisar el problema.

“Sabemos que el fraccionador nos quiere habilitar una entrada hasta Puentecillas, pero nos va a quedar muy lejos, queremos hablar con el director de Desarrollo Urbano sobre dónde quedaría nuestra entrada hacia nuestras casas porque ya ni en carro podemos pasar, mis suegros son los más afectados, tienen que caminar un largo tramo”, comentó.

Los afectados agregaron que ellos sólo piden que se les respete su camino de acceso, pues existe otro pero es más largo y está lleno de piedras, lo que dificulta el paso de autos y personas.