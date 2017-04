Obra de residencial bloquea La Carbonera

1 de 4

Familias de la comunidad señalan que la empresa obstruye el río e impide que transiten con libertad

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Desde hace tres meses, siete familias de la calle Camino Real en la comunidad La Carbonera de Abajo, están incomunicadas por la construcción de un nuevo fraccionamiento, pues el río de la localidad que es el camino está bloqueado por montañas de tierra, ahora lo habitantes tiene que trepar sobre los montones de arena para poder llegar al otro lado de la calle.

“El río está tapado a la mitad por montañas de tierra y no nos permite pasar hacia el otro lado de la comunidad, tenemos que subir entre los montones de tierra, además de que me quieren tapar la entrada de mi casa pues el dueño de la obra me dijo que él puede tapar hasta donde él quiera”, denunció una de las afectadas de la zona, Isabel Gutiérrez.

“Ya fuimos a Desarrollo Urbano pero lo único que nos dijeron fue que no dieron con el lugar y que ahorita como salieron de vacaciones vendrán hasta entrando, estamos enojados porque nadie nos ayuda” Habitante / Comunidad La Carbonera

La mujer mencionó que la invasión del río afecta a todos, pues cuando lleva agua los habitantes bajan a lavar su ropa ya que el líquido en la zona es muy escaso, y además la situación también afecta el curso del afluente.

“El río me lo tiene todo afectado, ahora ¿dónde vamos a lavar?, en tiempo de lluvia bajábamos con nuestra ropa porque el agua aquí es muy escasa, tenemos miedo que las casas se vayan a inundar porque el agua ya no va tener por dónde irse”, mencionó.

Agregó que los responsables de la obra les dijeron que los postes de luz los moverían hacia donde ellos quisieran y de ser necesario dejarían sin luz a las siete familias, situación que tiene muy preocupados a los afectados pues temen que puedan vivir en penumbras.

Montañas de tierra

En un recorrido que realizó correo, se constató la obstrucción del río que desemboca en la presa de la Purísima pues son alrededor de 25 montañas de tierra las que han tapado la mitad del cauce, disminuyendo su tamaño y bloqueando el acceso a las otras casas.

En el lugar se está construyendo el nuevo fraccionamiento residencial Minas de Plata, y en la zona se pudieron apreciar máquinas excavadoras trabajando así como la construcción terminada de lo que será el acceso a dicho residencial.

Los vecinos temen que cuando el proyecto concluya no los dejen salir o entrar a sus casas, pues tendrían que atravesar todo el fraccionamiento para llegar a sus hogares, y comentaron que el acceso al residencial será controlado.

“Ahorita pasamos porque no hay nada pero tendríamos que cruzar todo el fraccionamiento para poder llegar a nuestras casas ya que estamos hasta atrás, tenemos miedo que nos vayan a decir que no podemos entrar, la pregunta es ¿cómo vamos a llegar a nuestras casas, por dónde?”, dijo otra de las afectadas.

Los habitantes señalaron que los dueños del fraccionamiento residencial pretenden tapar todo el río para que el suelo quede parejo y así construir más viviendas en el residencial.

Dijeron que cada día es más difícil comunicarse entre sí, pues a diario más de cinco camiones de volteo tiran tierra para rellenar el río, lo que complica que ellos pasen. Antes de que comenzaran los trabajos los habitantes tenían un caminito sobre este río y de esa manera pasaban de un lado a otro sin problemas.

Correo buscó al director de Desarrollo Urbano, Carlos Manuel Morrill Yllades, para preguntarle si el fraccionamiento cuenta con permiso de construir y de tapar el río, pero no fue posible localizarlo.