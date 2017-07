 “Nunca hubo $50 millones para destinar al fideicomiso”

Sólo se trataba de una ‘bolsa virtual’, dice el tesorero municipal

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- El tesorero Gilberto Enríquez Sánchez aclaró que nunca existió una partida de 50 millones de pesos para el Fideicomiso para la Seguridad de León, como se manejó a finales de 2016, sino que sólo se trataba de una ‘bolsa virtual’.

Explicó que la decisión de sólo destinar 12.5 millones a dicho fideicomiso y otros 15.7 millones para la brigada militar que se construirá en Irapuato, no significa que al Municipio le sobren 22.8 millones para invertir en otros rubros relacionados con la seguridad.

“Esa bolsa no existía, era virtual, pero ya ahorita esos 12.5 millones sí se autorizaron. No teníamos ese recurso, sería ilógico tener 50 millones ahí detenidos, si todavía no se constituía un fideicomiso legalmente, y no lo autorizaba el Ayuntamiento”.

“Se han destinado montos muy importantes para seguridad en otras modificaciones que se han estado dando en el año, independientemente del fideicomiso. Nos quedaríamos cortos si decimos que eran 50 millones, pues se han autorizado mucho más”, refirió.