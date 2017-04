Nuevo sistema penal, generador de impunidad: alcalde

Reitero que el exceso de garantías para quienes cometen un delito propicia violencia

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Al hablar del tema de la inseguridad que se vive no sólo en el municipio sino en el estado, el presidente municipal de Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez insistió en afirmar que el nuevo sistema penal ha sido un generador de violencia al brindar garantías de más a quienes delinquen y salen libres tras pagar el daño o bien considerarse que no se cumplió con el debido proceso en la detención o actuar de las autoridades.

Aunque el edil insistió en que el municipio ya cumple con el proceso que marca el nuevo sistema en lo que respecta a las detenciones de los presuntos responsables de algún delito, sin embargo la ley no es la adecuada, pues tras reparar el daño pueden salir sin que esto sea un causal de proceso, propiciando la reincidencia.

“El tema no es quien vigile, sino que la ley les permita salir, solamente hay 5 o 6 delitos para que te dejen en prisión preventiva; el modelito este nomás no sirve pa’ nada, el debido proceso lo tenemos trabajado, los policías están asesorados, van acompañados por especialistas, no es entendible como en un país que se convulsiona por la delincuencia, en lugar de que se preocupe por defender al ciudadano, se le dé mayores garantías al delincuente” (Sic), comentó el edil.

Reitero que el exceso de garantías para quienes cometen un delito, es lo que ha ocasionado que el país tenga violencia, aunque también indicó que no todo el sistema es malo, pero tiene que ser perfectible.

Respecto al arribo de más elementos de la Milicia al estado, el edil no considero necesario solicitar este refuerzo para el municipio ya que dijo en el municipio se ha controlado el tema y en caso de ser necesario se cuenta con el apoyo del ejército en las tarea de vigilancia.

Sin terreno para relleno

Aunque el alcalde considero que el tema del relleno sanitario es un tema apremiante, aun no se contempla la compra de un nuevo terreno para la construcción de un nuevo tiradero de residuos sólidos Municipal.

El alcalde señaló que será en un año o año y medio más cuando el gobierno comience la búsqueda de un nuevo espacio, la idea de un relleno Metropolitano en conjunto con la ciudad de Salamanca, dijo que por el momento no está en los planes pues el tema de la zona metropolitana no ha sido retomado por los municipios involucrados.

“Estamos trabajando bien, vienen más policía militares a Irapuato pero esto todavía se va a tardar se requiere construir aun el cuartel militar de eso no se tiene aún datos, ahora no hemos solicitado apoyo extra y cuando se solicita se nos ha brindado”, comentó el edil.