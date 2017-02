Nueva temporada de “La isla” se grabará en República Dominicana

Alejandro Lukini será el conductor del programa; desea regresar a la actuación

Notimex

México.- La nueva temporada del “reality” “La isla” se grabará en abril próximo en las playas de República Dominicana, bajo la conducción de Alejandro Lukini.

“Hace cinco años y medio que ahí iniciamos esta gran aventura y me siento muy contento de regresar a República Dominicana en busca de nuevos horizontes”, comentó Lukini.

Adelantó que será una coproducción entre México y Colombia. Vendrá renovado porque existirán nuevas reglas.

“La más reciente edición de ‘La Isla. La Revancha’ gustó muchísimo y se llevó a cabo en muchos paisajes, pero todo eso lo vamos a suplir con algo mejor. Estamos considerando que sean de 18 a 21 participantes famosos o desconocidos. Buscamos sorprender tanto a los participantes como a los televidentes que ya han visto el programa”, indicó.

Entre otros planes y luego de fungir como uno de los comentaristas en la reciente transmisión del certamen Miss Universo, Alejandro Lukini comentó que le gustaría regresar a la actuación.

“Le pedí al canal que quería nuevos retos, que me pusieran a prueba y yo me encargaba de quedarme con el personaje. Aún no existe algo en concreto pero quiero volver a actuar, hace seis años que no lo hago. Ojalá que la oportunidad se dé a través de alguna serie”, concluyó.