JERÉCUARO

En la calzada Juárez, la calle principal del municipio de Jerécuaro no tenemos luz desde hace una semana, por lo que vivimos prácticamente a oscuras y las autoridades no hacen algo al respecto. Para quienes vivimos aquí es muy difícil transitar, es un peligro, porque no funciona el alumbramiento. Solicitamos que se tomen cartas en el asunto, pues es un grave problema el que las lámparas no tengan luz, y más por tratarse de una vialidad importante.

Habitantes

Calzada Juárez