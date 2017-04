No te pierdas, Un jefe en pañales

Es momento de disfrutar estos días de asueto. A continuación las mejores recomendaciones del día

Redacción / Fotos: Especiales

Conexiones .- Libro

Harry Potter y la piedra filosofal J.K Rowling

Como se acerca el Día del Niño poca gente hay en el mundo que no conozca a Harry Potter y que mejor momento para leerlo. Este es el primer libro de la saga, que nos introduce en el mágico mundo de Potter y la escuela de magos más famosa del mundo, Hogwarts. La historia cuenta que Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en casa de sus abominables tíos y del insoportable primo Dudley. Harry se siente muy triste y solo, hasta que un buen día recibe una carta que cambiará su vida para siempre.

Disco

“Lo niego todo”

Desde el mes pasado ya se escucha en las apps la nueva canción “Lo niego todo”, con el que Joaquín Sabina rompe el silencio de varios años. ¿Qué te parece la portada?, un Joaquín fumando, pero es de aplaudirse que la foto del disco es espectacular.

Videojuego

YOOKA-LAYLEE

Esta edición consta de una copia digital del juego, una caja al estilo de las que contenían los juegos de Nintendo 64 y un USB integrado en un cartucho que reproduce los que usaba la mítica consola de Nintendo en la que Rare, estudio del que procede gran parte de Playtonic, lanzó sus mejores obras.

Parecía que nunca llegaría el momento pero Yooka-Laylee está apenas a dos semanas de distancia y vendrá dispuesto a devolver a las plataforma en 3D parte de la gloria perdida en los últimos años.

App

Apps Premium Ios y Android

En este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=6yZmNYkzMbY

muestra como instalar aplicaciones premium gratis en dispositivos iOS y Android. Podrás disfrutar de aplicaciones tan populares como Kodi, Spotify Premium o Popcorn Time y de juegos completos como Super Mario Run o Minecraft. Todo esto sin necesidad de realizar jailbreak o root en tu dispositivo y sin necesidad de un PC.

Cine

El bebé jefazo

Tim es un niño de 7 años que tiene los mejores padres del mundo. Su vida es perfecta hasta que un fatídico día todo cambia de forma radical. ¿El motivo? Ya no serán solo tres en la familia, porque ha llegado su nuevo hermanito, un adorable bebé, que hace que a sus padres se les caiga la baba. Y es que este pequeñín se ha hecho el dueño de la casa, y que el bebé se convierta en el jefe de todo es algo que a Tim no le gusta demasiado.

Como a Tim no le falta imaginación, nos describe a su hermano vestido de traje, como si de un ejecutivo se tratase. Mientras trata de recuperar el afecto de sus padres, descubrirá el diabólico plan que maquina el director general de Puppy Co. Los dos hermanos tendrán que unirse entonces como una verdadera familia para restablecer el orden del mundo y demostrar que el amor es una fuerza indestructible. ¿Acabarán queriéndose entonces Tim y su hermano bebé?

Gadgets

Google smartwatch

ES un rumor sin demasiadas pistas, pero no sería descabellado pensar que Google, tras el lanzamiento de la nueva gama de smartphones Pixel, estuviese desarrollando en la trastienda un reloj inteligente con el que impulsar la plataforma Android Wear, que parece un poco mustia últimamente. No es una gama de productos clave, ya que incluso Apple parece estar por debajo de las previsiones con su Watch, pero no hay que dejarlo abandonado.

Serie de tv

La ingobernable

Todos estábamos ansiosos de ver la nueve serie de Kate del Castillo en su regreso a las pantallas después de su telenovela de la vida real con El Chapo (y todo lo que ya sabemos que se desató).

¿De qué trata? En Ingobernable, del Castillo es Emilia Urquiza, la Primera Dama del país. Está casada, aunque ya no quiere estarlo, con Diego Nava, el joven presidente de México que llegó al poder, por primera vez en nuestra historia política, como candidato independiente, prometiendo paz y estabilidad para los mexicanos. Claro, todo esto es ficción.

A todos los televidentes los tiene pegados en el televisor como cuando “Los ricos también lloran”, paralizó en su esperado final a la audiencia.