No se tiene detectada venta de alcohol clandestino: Fiscalización

Aunque su director aceptó que en un operativo realizado el jueves pasado se decomisaron 8 cartones de cerveza que se vendían sin permiso en la comunidad de Yerbabuena

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- Aunque a decir del director de Fiscalización y Control, Andrei García Irazaba, no se tiene detectada la venta clandestina de alcohol en comunidades de la capital, él mismo aceptó que en un operativo realizado el jueves pasado se decomisaron 8 cartones de cerveza que se vendían sin permiso en la comunidad de Yerbabuena.

Después justificó que hasta el momento no tiene reportes de delegados de comunidades en donde manifiesten la venta clandestina de alcohol, y finalmente afirmó que sí hay zonas en donde pudiera haber mayor incidencia como La Sauceda o Capulín de Bustos.

“El día de ayer (jueves) se estuvo realizando esta operatividad y se han tenido buenos resultados, se logró un decomiso de alrededor de 7 u 8 cartones de cerveza principalmente en Yerbabuena, si se están haciendo estos operativos y se están detectando”, dijo.

No obstante al cuestionarlo si ante esta situación se tienen detectados puntos rojos en las comunidades de la capital, afirmó que “no tenemos detectados puntos rojos, estamos trabajando con la operatividad recurrente de todos los fines de semana y sobre la marcha se va detectando alguna cuestión anómala (…) yo podré decir que no tengo alguna cuestión de los delegados que me haya hecho saber de alguna cuestión de venta indiscriminada de alcohol”.

Permisos pendientes

Por otra parte, el funcionario municipal señaló que hasta el momento, solo dos establecimientos ubicados en el centro de la ciudad, “La Clandestina” y “El Guaguancó”, no cuentan con licencia para vender alcohol, pero realizan un pago a la Dirección de Fiscalización y Control para poder vender ciertos días y a ciertas horas.

“En la zona urbana no tengo ningún avance en esta cuestión, tenemos algunos establecimientos que realizan pagos para vender alcohol”.

Al cuestionarlo si hay más solicitudes de establecimientos para poder vender de esta forma bebidas embriagantes en sus establecimientos, Andrei García se limitó a contestar “no tengo el dato”, y concluyó el proceso para ello es “haciendo una solicitud a la Dirección de Fiscalización y Control para poder vender en ciertos días está cuestión del alcohol”.