No hay reportes de daños a la salud por ladrilleras

Titular de la Jurisdicción Sanitaria dice que no se puede asegurar que el humo afecte a vecinos

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Ricardo Yuri Salazar, jefe de la Jurisdicción Sanitaria I de la SSG, señaló que no se han reportado casos de intoxicación o enfermedad por la inhalación del humo que emiten las ladrilleras de la comunidad La Yerbabuena al realizar sus quemas.

“Es difícil aseverarlo porque primero tendríamos que realizar un estudio del humo, si nosotros quisiéramos tendríamos que hacer el estudio específicamente en esos lugares, es un tiempo determinado y con las personas que trabajan ahí, yo no me puedo atrever a decirte que sí (causa cáncer) porque no existe un estudio que lo avale” Ricardo Yuri Salazar, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria I

“No, según tengo yo entendido no, pero en caso de intoxicación lo más propio es que acudan al hospital, pero los reportes que yo tengo es que no se han registrado casos”, dijo el funcionario.

Señaló que cualquier exposición al humo, ya sea emitido por el cigarro, los coches, los camiones incluso el humo que se desprende de leña usada en muchos hogares, es dañino al largo plazo y más cuando es inhalado en un lugar con poca o nula ventilación, por lo que la única afectación con el humo de las ladrilleras es contaminación al medio ambiente.

“Lo que se expide son humos y son al aire libre, lo que daña mucho es el ambiente, cualquier exposición a un humo incluso la de los camiones si se está en un lugar cerrado sí sería toxico, entonces en ese sentido sí tendríamos qué ver a través del área de Riesgos Sanitarios, pero, reitero, como es al aire libre pues no se han reportado casos de personas como tal”, refirió.

Explicó que cuando el humo es inhalado prolongadamente en un lugar cerrado o de manera directa, como en el caso de los fumadores, sí existe una afectación porque todo este tipo de contaminantes dañan a nivel celular los pulmones que pierden su capacidad de elasticidad y se disminuye el intercambio de gases como el dióxido de carbono (CO2) y oxígeno.

Dijo desconocer la forma en que los tabiqueros queman y las sustancias que son utilizadas para este proceso, pues eso es competencia de la PAOT, pero señaló que no se puede asegurar que el humo emitido por las ladrilleras cause cáncer entre la población, pues no hay un estudio que lo demuestre.