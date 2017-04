No hay pretextos para cumplir con declaración

Enfatiza titular del Iacip, Ducoing Valdepeña, que el instituto capacitó a todos los involucrados

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (Iacip) del estado de Guanajuato, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, informó que no hay pretextos para que los sujetos obligados no hagan pública su información antes del 4 de mayo, día que vence el plazo para actualizar los portales de transparencia.

Ducoing Valdepeña dijo que esto se debe a que el instituto se encargó de capacitar a todos y cada uno de los actores señalados por la Ley de Transparencia, sin embargo será a partir del 5 de mayo cuando comience a revisarse que todos los sujetos obligados cumplieron con el plazo que determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). “Nosotros haremos una revisión preliminar para que el 5 de mayo podamos saber quiénes han subido esa información y después de ahí determinaremos nuestros tiempos para monitorear que toda la información que se tenga que subir esté arriba en los formatos establecidos por el INAI, actualizada la información y completa”, aseveró.

Por lo anterior, hasta el momento el Iacip no conoce si todos los sujetos obligados han comenzado a subir la información que la Ley de Transparencia ordena que se haga pública.

De no cumplir con los plazos para subir la información, el Iacip emitirá una serie de recomendaciones y advertencias a los sujetos obligados que no transparentaron su información; luego se fijará un plazo para que lo hagan, y de no cumplirlo serán acreedores a una multa que va hasta los 150 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), por día, es decir arriba de los 10 mil pesos, y éstos serán pagados de la bolsa del servidor público responsable de la infracción, no del erario público.

Los obligados a transparentar sus datos