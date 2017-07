No les mandan policías desde hace cinco meses

Demanda el delegado que les envíen una patrulla por lo menos los fines de semana

Daniel Moreno

COMONFORT, Gto.- Desde hace cinco meses que en Picacho, municipio de Comonfort, no los visita la Policía, dijo el delegado de esta población, Juan Bárcenas.

De manera pública el delegado hizo un llamado a las autoridades para que les manden una patrulla al menos cada fin de semana que es cuando hay más actividad en esta población por la gente que trabaja en Querétaro y regresa a descansar a sus casas, pues lo malo es que también hay jóvenes de otras poblaciones que llegan a crear problemas con los lugareños y los enfrentamientos son comunes.

Juan Bárcenas aseguró que hasta cuando tienen eventos como en la fiesta patronal se solicita el apoyo de la Policía y hasta han pagado para que les manden policías pero ni así los atienden.

“Por ejemplo aquí hay fiestas y luego la misma comunidad paga para que vayan elementos a vigilar pero no llegan”. Mientras se entrevistaba al delegado otra persona denunció el robo de sus caballos pero dijo que ni siquiera llamó a la Policía sabiendo que no llegan al Picacho y si lo hacen no obtendrán resultados pues los delincuentes que se roban el ganado huyen por zona serrana donde las patrullas no pasan y el ir a denunciar significa perder tiempo y dinero.

El propio delegado dijo que por terceras personas le habían informado de dos motos que le robaron a un vecino la semana pasada y aunque el hecho es verídico el afectado no se lo había reportado.

En Picacho hay poco más de mil 400 habitantes según Juan Bárcenas, por ello pidió más atención incluso en otros aspectos pues también se han hecho peticiones de infraestructura como terminar la barda perimetral de la escuela pero no ha obtenido repuesta.