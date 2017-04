Nintendo lanzará en julio su New 2DS XL

New Nintendo 2DS XL tiene una pantalla de 4,88 pulgadas la superior con panel LCD y 4,18 pulgadas la inferior, mayor que la del modelo original de 2DS lanzado en 2013

CIUDAD DE MÉXICO.- La compañía japonesa Nintendo anunció hoy el lanzamiento en julio de su consola portátil renovada New 2DS XL, un modelo más ligero, con una pantalla un 82 % más grande que su versión anterior y un procesador mejor.

La nueva New Nintendo 2DS XL (denominada New Nintendo 2DS LL en Japón) toma elementos de New Nintendo 3DS XL como el tamaño de la pantalla, 4,88 pulgadas la superior con panel LCD y 4,18 pulgadas la inferior, mayor que la del modelo original de 2DS lanzado en 2013.

La portátil cuenta ahora con un procesador mejor y su diseño pasa a ser plegable, la tónica general en la familia 3DS, que ha vendido más de 63 millones de unidades en todo el mundo.

Pese a tomar muchas de las características de 3DS, la nueva 2DS no reproducirá imágenes en tres dimensiones y contará con un peso de 260 gramos, un 20 % más ligera que su hermana mayor.

New Nintendo 2DS XL será compatible con los más de mil juegos del catálogo nipón -y los respectivos títulos en cada región, ya que el modelo no cuenta con región libre- y saldrá a la venta el 13 de julio en el país asiático por 14.980 yenes (uno 123 euros).

Los consumidores de Europa y Estados Unidos tendrán que esperar hasta el 28 de julio para hacerse con el nuevo modelo de la compañía nipona, que la comercializará por 149,99 dólares en EE.UU. y una cantidad variable en función del país comunitario donde salga.

La empresa de Kioto (oeste) reveló su nueva portátil un día después de presentar sus resultados financieros del ejercicio nipón 2016 (que finalizó el 31 de marzo), en el que sextuplicó su beneficio neto gracias a varias partidas de ingresos extraordinarios y el “prometedor” arranque de su nueva consola doméstica, Switch.

El modelo, que combina elementos sobremesa y portátil ha abierto el debate sobre el tiempo de vida de estos modelos de la compañía, que ya anunció que, de momento, seguirá adelante con su producción y el desarrollo de nuevos juegos.