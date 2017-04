Niegan opacidad en la UMAIP de León

Nemesio Tamayo dice que promesa de responder después es para evitar sanciones

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- A pesar que el Municipio de León es el que más juicios perdió ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) en 2016, y se vio obligado a entregar información que negó en una primera instancia, eso no significa que la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP) tenga carencias o fallas en sus procesos, afirmó su titular, Nemesio Tamayo Yebra.

“No hay opacidad, no hay ineficiencia. Sólo es una apreciación subjetiva, y no apegada a la realidad” Nemesio Tamayo, Titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información

Compartió que en lo que va de la actual administración (10 de octubre de 2015 a la fecha), únicamente se han impugnado 112 solicitudes de las 3 mil 43 recibidas; y de éstas, sólo en 33 casos la respuesta fue revocada y en 24 modificada (3.7% del total), es decir, 57 respuestas generaron obligación de cumplimiento.

Del resto se contabilizan 18 sobreseimientos, 10 confirmaciones de la respuesta en primera instancia, y hay todavía 27 pendientes de resolución.

Tamayo insistió en que esa estadística confirma que la UMAIP ha trabajado correctamente, pues son muy pocas las impugnaciones de la ciudadanía, y desacreditó que León sea el municipio que más litigios pierde ante el IACIP, aunque las cifras oficiales así lo señalen.

“No hay opacidad, no hay ineficiencia. Sólo es una apreciación subjetiva, y no apegada a la realidad”, sostuvo, mientras reiteraba que sus datos son información “efectiva y real”.

No obstante, bajo esa misma interpretación se infiere que es mayor la efectividad del Ejecutivo estatal, pues de las 3 mil 561 solicitudes que respondió en 2016, sólo 44 fueron impugnadas.

Defiende compromiso de respuesta posterior

Sobre la respuesta que envía la UMAIP de hacer un “compromiso de respuesta posterior”, Nemesio Tamayo explicó que es un acto jurídico que les permite protegerse ante una posible sanción, una vez que una dependencia no entrega la información a tiempo.

“Si no respondo en términos de ley, la ley me finca a mí responsabilidad administrativa. Yo necesariamente tengo que derivar una respuesta; que sea satisfactoria o no, ese es otro punto. Eso depende de la calidad de la información, y que la unidad administrativa involucrada me haga llegar la información oportunamente”, comentó el funcionario municipal.

Explicó que con este recurso, al momento en que el IACIP da vista al órgano de control no se ordena sancionar a la UMAIP, sino a la dependencia que no entregó la información solicitada.

Aseguró que a todas esas respuestas se les da seguimiento y nunca han dejado alguna en “el limbo”, pues la que más tardaron en contestar fue aproximadamente dos meses después.

“No es un invento, es un acto jurídico para evitar una responsabilidad administrativa. No somos omisos, al final del día siempre respondemos”.

Informó que de mayo de 2016 a la fecha, la Unidad Municipal de Acceso a la información Pública emitió 249 solicitudes compromisos de respuesta posterior, de las cuales alrededor de 150 ya entregaron la información debidamente fundamentada, y hay unas 100 en trámite.

Convenio con CIDE La Comisión de Hacienda aprobó suscribir un nuevo convenio con el CIDE por 2.5 millones de pesos (ya se firmó uno en 2016), para que ayude a la UMAIP a instrumentar mecanismos que faciliten la actualización de información que las dependencias están obligados a transparentar.

Notas Relacionadas

Reconocen fallas en transparencia

Enmudecen en Pénjamo, pese a que incurrió en incumplimiento

Edil pide revisar política de información

Justifica HLS errores por el tamaño del municipio