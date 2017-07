Niegan libertad a responsable por muerte de maestra y sus dos hijos

Es acusado de multihomicidio imprudencial de la mujer y sus vástagos al no respetar la luz roja de un semáforo e impactar su automóvil contra el vehículo en el que viajaba la familia

Ian Martínez

LEÓN, Gto.- Un juez de control negó la posibilidad de salir bajo fianza a Cristóbal quien es acusado de homicidio imprudencial de una mujer y sus dos hijos el pasado mes de Abril.

Fue el día de hoy durante una audiencia, cuando la defensa de Cristóbal Cruz Anguiano, solicitó que saliera libre al reparar el daño, depositando la cantidad de un millón doscientos mil pesos y consiguiendo el perdón de la familia de la maestra Liliana Ivette y de Ernesto Collazo, pero las partes afectadas se negaron a darle el perdón.

A pesar de los fundamentos que la defensa de Cristóbal presentó al juez de control José Juan Gómez, no se le cedió la libertad, pues la fiscalía aseguró que hasta el momento no se tienen los montos de reparación del daño, además de que la media aritmética que estipula la ley para que se pueda salir libre bajo fianza y que el proceso se detenga permanentemente, no debe de rebasar los 5 años de prisión, y en este caso la media alcanza los 12 años de prisión.

El juez de control aseguró que por cada delito las penas son de hasta cinco años de prisión y sumando las penas alcanzaría hasta 25 años de prisión.

“Cada delito tiene una pena de hasta cinco años y a Cristóbal se le imputan cargos por homicidio de tres personas por lo que son hasta 15 años de cárcel y las lesiones que ponen en riesgo la vida también alcanzan los cinco años de prisión, y los daños a la finca y al vehículo dan otros cinco años, con esto sería 25 años de prisión, pero la media que la ley maneja son 12 años 4 meses” aseguró el juez de control.

Por esta razón Cristóbal seguirá con prisión preventiva y en proceso hasta que la investigación complementaria por parte de las autoridades terminé.

Cristian es señalado por el multi homicidio de Liliana Ivette y sus dos hijos y causar severas lesiones a Ernesto Collazo el pasado 16 de Abril cuando no respetó la luz roja del semáforo y terminó impactando el vehículo donde viajaba la familia en la colonia Azteca.