Niegan instalación a comerciantes por deuda en pago de plaza

La deuda de los comerciantes en el mercado Tomasa Esteves asciende a 350 mil pesos

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Impiden la instalación de 26 comerciantes al mayoreo de la calle Av. Del Trabajo, por no pagar derecho de plaza que adeudan y que han llegado a sumar más de 350 mil pesos. Aunque el año pasado llegaron a un convenio para pagar en mensuales, de acuerdo al Director de Fiscalización y Control, José Alberto Tovar Salas, sin embargo ya tienen más de 5 meses si pagar y por ello se tomó la decisión de no permitir que ocupen sus lugares.

Desde antes de las 7 de la mañana elementos de la policía preventiva y vialidad, apoyados con grúas, montaron un operativo en las inmediaciones del mercado Tomasa Esteves, en la avenida del Trabajo, entre las calles 5 de mayo y Sánchez Torrado, ahí el titular de Fiscalización y Control, les informó de la decisión debido a la falta del cumplimiento del convenio que se tiene.

Los comerciantes fueron instalando sus camionetas sobre el estacionamiento en línea de la calle Sánchez Torrado, luego de que tampoco pudieron ingresas sus vehículos al estacionamiento del mercado. Hasta esta hora se mantienen en ese lugar en espera de que se les dé una respuesta para poder vender sus productos.

Daniel Lara Hernández, Presidente de la Unión de Comerciantes Mayoristas, dio a conocer que ésta es un albazo, que se hay mesas de negociación y no se han agotado, por ello esta no fue la mejor forma de actuar, y menos con policías y agentes viales.

El líder de comerciantes reconoció que tienen adeudo con la administración, pero hay un compromiso de seguir pagando, nunca se han negado, por ello no entienden porque tomaron esta decisión.

Agustín Carrillo Razo, Director General de Servicios Públicos, adelantó que se está atendiendo el tema para ofrecer la mejor opción para todos, hay diálogo y la autoridad estará revisando éste tema.

Javier Sarabia Lozano, presidente de la unión de locatarios del mercado Tomasa Esteves, dijo que este operativo fue un exceso para 25 comerciantes, porque además de afectarlos al no dejarlos vender, el resto de los comerciantes también resultan afectados porque los consumidores al ver el operativo optaron por retirarse, además de que no se les dio opción a los comerciantes de llegar a un acuerdo, simplemente les impidieron instalarse y eso no debe de ser así, concluyó.