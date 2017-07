Niega Diego Sinhué uso de recursos públicos para promocionarse electoralmente

El IEEG ya abrió una investigación por presuntos actos anticipados de campaña ante denuncia del PRI

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo negó que a través de Impulso Social, use los recursos públicos para su promoción electoral por la gubernatura en el 2018.

Lo anterior luego de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) abrió una investigación por los presuntos actos anticipados de campaña que denunció el Comité Directivo Estatal del PRI.

Mencionó que hasta el momento la autoridad electoral no lo ha citado a declarar al respecto, pero que sí le solicitó cierta información para comenzar la investigación, como las fechas y los lugares que ha visitado, además del número de placas de su camioneta.

“No hemos sido emplazados como tal, por parte del Instituto, sí nos han requerido información, está en esa etapa de integración de información y formalmente no hemos sido empleados, mientras no estemos emplazados no tenemos ninguna postura oficial, simplemente decir que nosotros seguiremos trabajando fuertemente, concentrados en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y por supuesto negamos que estemos usando la Secretaría o los programas para cualquier promoción personal”, declaró.

El funcionario público estatal se mantuvo en la línea de decir qué, al no estar definidos los procesos de definición de candidatos, no hará ningún posicionamiento sobre sus aspiraciones al 2018.

“Nunca he manifestado ni en evento público y privado el interés de busca una candidatura, he sido muy claro al respecto, espero los tiempos del partido y tomaré una decisión una vez que conozca las reglas del juego”, dijo.

Se mostró confiando respecto al resultado que emite el IEEG.