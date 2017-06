Negocia el Municipio cambio de tianguis

Algunos comerciantes ya habían pagado; las autoridades ayudarán a que les regresen el dinero

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Buscará la administración municipal llegar a un acuerdo con los tianguistas de pirotecnia para que se instalen en un predio de tres hectáreas a un costado de la planta de tratamiento de aguas residuales a un kilómetro de donde se pretenden instalar.

Así lo aseguró, el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato, incluso siendo intermediarios para que la dueña del terreno actual pueda devolver el dinero que le han pagado y dejar sin efecto el convenio de arrendamiento que tienen.

Fuentes Serrato dijo que el nuevo predio propuesto está en condiciones para ser ocupado, y el Municipio les seguirá apoyando y habilitando el espacio para que puedan trabajar y ejercer el comercio de pirotecnia, sin ningún problema. Este predio se localiza sobre el mismo libramiento a un costado de la planta de tratamiento de aguas residuales del CMAPAS, Ya se ha platicado con Sedena a efecto de agilizar los trámites para que ellos no pierdan la venta de pirotecnia que inicia en septiembre.

“Estamos terminando el mes de junio a buen tiempo para acercarnos a la autoridad federal y obtener los permisos para el cambio de lugar, por ello el gobierno municipal mantiene las puertas abiertas y la voluntad de dialogar y dar otras alternativas ante un hecho que es difícil, como es cambiar el uso de suelo de habitacional a comercial”, expresó.

Donde ellos se encuentran trabajando es inadecuado porque el Código de Ordenamiento Territorial, además de la inconformidad de las escuelas particulares que se encuentran en el lugar y de los habitantes de las colonias alrededor.

Aclara cambio

Se le cuestionó al secretario del Ayuntamiento si no están reaccionando tarde, luego de que los más de 20 comerciantes ya han construido sus casetas para expender los productos a base de pólvora y dijo que no, “de ninguna manera, porque ellos dijeron que no se iban a comprometer a la renta de algún inmueble hasta que tuvieran todos los permisos porque de lo contrario se iba a generar incertidumbre.

“Además la propuesta que se les hace es que se cambien a un predio por la misma zona, a un kilómetro de distancia sobre el mismo libramiento y la administración municipal como en otros años los hemos venido apoyando, les seguiremos prestando el servicio de recolección de basura, suministro del agua, vigilancia y supervisión por parte de Protección Civil y demás”, afirmó.

Destacó el secretario que esta propuesta ya se la hicieron llegar a Sanjuana Razo Murillo, la dirigente de los comerciantes de pirotecnia y se espera que se llegue a un acuerdo, sin mayor problema porque siempre ha habido buena voluntad y disposición del gobierno municipal. Sólo están a la espera de que los coheteros responsdan.