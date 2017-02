Necesita Río Lerma tratamiento, afirma asociación civil

“Creo que hay condiciones para que se rescate el río Lerma. Se deben de poner filtros, porque es entendible que Pemex debe de tener una descarga, pero se tienen que corregir éstos trastornos” afirma Miguel Granados Baeza, presidente de Por el rescate del río Lerma

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- El río Lerma necesita de verdadera atención, pero sobre todo que se hable con la verdad, declaró Miguel Granados Baeza, presidente de la asociación civil Por el rescate del río Lerma, lo anterior luego de que la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, de Pemex sigue contaminando éste embalse y nadie hace nada al respecto.

“Para empezar sobre este problema se tiene que decir la verdad, es cierto, no es fácil, hay problemas fuertes sobre las descargas hacía el río Lerma, de parte de la empresa petrolera, pero si los gobiernos, las instancias federales tienen voluntad para corregir esos trastornos se van a corregir porque Salamanca no es la única ciudad industrial que existe en el mundo, no es la única que tiene una refinería a un lado, hay otras ciudades, en otras partes del mundo que tienen refinerías y están a un lado de los ríos y están limpios, por lo que si hay forma de corregir éstos trastornos.”

“Sólo se requiere que se aplique la normatividad y que se tenga voluntad para hacerlo, porque sabemos que no hay voluntad, sabemos que han transcurrido muchos años, el río se nos ha acabado y no vemos para cuando se puedan corregir estos trastornos.”

“Creo que hay condiciones para que se rescate el río Lerma. Se deben de poner filtros, porque es entendible que Pemex debe de tener una descarga, pero se tienen que corregir éstos trastornos, con filtros, con sistemas apropiados para evitar éste tipo de contaminación se pueden hacer, el chiste, es no echar mentiras.”

“Nos deben decir que se está haciendo, porque en lugar de eso, ponen bardas para tapar los drenajes de la refinería. Yo pienso que se pueden hacer muchas cosas teniendo voluntad y ganas de hacer las cosas, para empezar se debe de sancionar, aunque a veces no sirve de mucho, de qué sirve que se sancione, que se pongan multas, si al final se amparan para no pagarlas, lo que es una verdadera tragedia, porque si es una entidad federativa la que se ampara contra una entidad municipal, pues algo está pasando”, dijo.

Granados Baeza, aseguró que a principios del 2016 se interpuso la denuncia correspondiente para contaminación al Lerma y no se ha tenido respuesta alguna. “solo nos dijeron si llegó la vamos a revisar y hasta ahí nos quemados. Pusimos denuncia ante PROFEPA, SEMARNAT, ASEA y CONAGUA, todas por la contaminación del río Lerma y a la fecha ninguna ha tenido respuesta de parte de las autoridades ambientales.

“Hoy urge que las autoridades ambientales respondan a lo que el pueblo necesita saber y responde”, precisó y concluyó.