Hace de sus murales un arte único

Juan Pablo Durán ha dejado huella con sus murales que reflejan rebeldía, amor y fraternidad

Manuel Carrillo

GUANAJUATO, Gto.- En la colonia Mártires del 22 de Abril, donde cada año se recuerda el asesinato de trabajadores mineros, Juan Pablo Durán, realizó uno de los murales más significativos de su carrera como pintor.

A cuatro años de haber concluido la obra, Durán, joven guanajuatense, recuerda que el trabajo pudo realizarse con el apoyo de la comunidad; “colaboraron muchachos que tienen inquietudes artísticas y deseos de buscar oportunidades para tener un mejor nivel de vida; me parece que algunos de ellos, aún trabajan en beneficio de su colonia”.

El mural en cuestión aún se conserva en buen estado, a pesar de localizarse en una de las zonas más conflictivas de la ciudad capital; en la obra, que recuerda el asesinato de trabajadores mineros ocurrido un 22 de abril de hace años; se observa un par de manos que rompe cadenas, y en segundo plano, al gremio minero, siempre sujeto a la opresión patronal.

“Es una obra que me ha dado grandes satisfacciones, primero, por el tema que utilicé – la lucha por la justicia – y el gran apoyo de la gente, al paso del tiempo, no me arrepiento de haber tomado la línea de señalar las injusticias; además, sentí muy de cerca el trabajo comunitario” confiesa el muralista.

Pero también en otros rumbos de la ciudad, Juan Pablo Durán ha dejado huella con sus murales que reflejan rebeldía, amor y fraternidad.

En el Cerro de los Leones, Puentecillas, Pueblito de Rocha, Mellado, El Encino y la Deportiva Torres Landa impacta la obra del joven que a pulso se ha labrado un futuro promisorio: Son en total 7 murales, con temas en los que predomina el deseo de ser libre; romper cadenas, como lo reafirma en el mural de la 22 de Abril.