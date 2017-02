Muere legendario jazzista Al Jarreau a los 76 años de edad

La muerte fue anunciada por su representante, quien hacía dos semanas había informado que Jarreau había sido hospitalizado

Los Ángeles.- El legendario músico de jazz Al Jarreau murió este domingo a los 76 años de edad en la ciudad de Los Ángeles, días después de que anunciara su retiro de las giras debido a que se encontraba muy agotado.

La muerte fue anunciada por su representante, quien hacía dos semanas había informado que Jarreau había sido hospitalizado debido a que sufría de agotamiento extremo. Al cantante estadunidense lo sobrevive su esposa, Susan, y su hijo, Ryan.

Jarreau, quien fue reconocido por su versatilidad, ganó siete premios Grammy en las categorías de jazz, pop y R&B, y gozó de un tremendo éxito comercial aunque no de un pleno reconocimiento de la crítica especializada.

Hijo de un pastor, Jarreau comenzó su carrera profesional hasta finales de la década de 1960, cuando tenía casi 30 años, tras haber trabajado como psicólogo y consejero de rehabilitación.

La crítica elogió su voz flexible, su habilidad de improvisación y, en particular, su habilidad virtuosa para producir una serie de sonidos casi instrumentales, de acuerdo con el diario The New York Times.

El estilo de Jarreau fue muy accesible comercialmente, aunque muchos críticos desdeñaron su música, que calificaban como una fusión de jazz ligero.