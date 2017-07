Miley Cyrus se cansó de sentirse “sexualizada”

La cantante sintió presión de revelarse como artista femenina a través de actos con los cuales no siempre estaba cómoda o de acuerdo

Ciudad de México .- Tras protagonizar la exitosa serie de Disney Channel “Hannah Montana” y ascender en la industria de la música con su propio nombre, Miley Cyrus tuvo un periodo en el que dejó su imagen de niña buena y protagonizó algunos episodios en los que se le cuestionó su comportamiento en público.

Sin embargo, la cantante dejó atrás esa fase y ahora se prepara para el lanzamiento de su nuevo disco. Aún así, su pasado sigue siendo un tema de interés para los medios.

En declaraciones que dio a la revista Harper’s Bazaar, Cyrus aseguró que sintió presión de revelarse como artista femenina a través de actos con los cuales no siempre estaba cómoda o de acuerdo. “Se convirtió en algo que se esperaba de mí. Yo no quería llegar a las sesiones de fotos y ser la niña que mostraría las tetas y que saca la lengua. Al comienzo fue como: ‘Ándate a la mierda, las chicas debemos tener esta libertad o lo que sea’. Pero en algún punto sí me sentí sexualizada”, contó la intérprete.

En medio del lanzamiento del primer single de su próximo álbum, “Malibu”, Miley Cyrus aseguró que dejó de consumir marihuana. “Me gusta rodearme de gente que me hace querer mejorar, ser más evolucionada, más abierta. Y me di cuenta que esa no es la gente que está drogada. Quiero ser súper clara y enfática en eso, porque sé exactamente donde quiero estar”, señaló en entrevista con Billboard.