Miles presencian la muerte de Judas

Cerca de 10 mil personas se aglomeraron en el centro de Purísima del Rincón para participar en la tradición más emblemática de esta localidad

Sandra Medina / Damián Godoy

PURÍSIMA DEL RINCÓN, Gto.- “¡Ahí viene!, ¡ahí viene!”: los gritos recorren toda la plaza y en un segundo la calma desaparece.

Medio centenar niños, a empujones, se abren paso entre la multitud y corren para situarse a un costado de la Parroquia de la Purísima Concepción; otros trepan a los árboles o buscan un resquicio en las escalinatas, para no perder detalle de lo que está por suceder.

Una caravana de escribas, fariseos y soldados romanos, desfila por el jardín principal y en medio de ellos se tambalea Judas Iscariote, el apóstol que traicionó al hijo de Dios a cambio de unas monedas, y que por ello está siendo martirizado antes de morir en la horca.

Aunque Judas intenta escapar, su suerte está echada ya. La gente se aglomera a su alrededor, al tiempo que Satanás –el mismo que se encargó de convencerlo para que entregara a Jesús—, chasquea su látigo para incitar a la turba a dar muerte al traidor.

Un grupo de músicos acompañan con tambor y trompetas la representación que se prolonga cerca de 20 minutos.

Justo cuando los judíos logran trepar a Judas a la horca, el bullicio se desata en toda la plaza, que celebra su agonía como escarmiento por su traición.

Cerca de 10 mil personas se aglomeraron en el centro de Purísima del Rincón para participar en la tradición más emblemática de esta localidad, y una de las más pintorescas en la región centro del país: La Judea, una representación teatral acerca de la muerte de Judas Iscariote que fue concebida hace 144 años por Hermenegildo Bustos, y que se desarrolla durante los días santos.

La fiesta se caracteriza porque los personajes que intervienen portan máscaras elaboradas en madera de árbol de colorín, además del uso de túnicas y turbantes de colores.

Aunque la tradición cristiana afirma que Judas Iscariote se ahorcó, arrepentido por haber entregado a Jesús a sus enemigos; en la representación que se realiza en Purísima es la multitud la que da muerte al apóstol.

AGREGADO VIVA VOZ

“Es muy interesante y único. Ahora estoy haciendo una exposición de máscaras tradicionales mexicanas en Lisboa, la capital del mundo iberoamericano. Estas máscaras son muy realistas y están muy bien hechas, por eso he comprado aquí cuatro”.

Antonio Shelton, Canadá

“Venimos a La Judea porque llama mucho la atención cómo se lleva a cabo la tradición, esta es la segunda vez que venimos. Es interesante cuando Judas cambia de colores cuando entrega a Jesús, pero basándose en lo mexicano”

Valeria Muñoz Galván, San Juan de Los Lagos

“Tenemos unos 30 años de venir a La Judea, es una tradición muy bonita y familiar, por esa razón llegamos a botanear y comer algo rico aquí. Nos gusta la tradición y venimos a Purísima del Rincón porque esto no se hace en ninguna parte del estado”.

Josefina Valadez Muñoz, León

“Somos varios ‘bikers’ que venimos de Celaya, Salvatierra, León y Valle de Santiago nos invitó el Moto Club de San Pancho. Nos gusta porque es algo diferente, es muy divertido a lo que vemos en la ciudad como corretear al Diablo seas o no creyente. Es un evento en el que no sólo eres testigo sino que puedes interactuar con los personajes por ejemplo el Diablo iba detrás de mí y eso me encantó”.

Yuni López, León