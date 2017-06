Miguel Márquez es buen candidato: José Narro

El titular de la Secretaría de Salud aseguró que da fe del compromiso del mandatario estatal porque conoce su trayectoria

Daniel Vilches / Redacción

LEÓN, Gto.- El secretario de Salud José Narro Robles aseguró que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, es un buen candidato a la Presidencia de la República.

Narro aseveró que da fe del compromiso del mandatario estatal porque ha seguido su desempeño, primero como secretario de Desarrollo Social y después como gobernador de la entidad; asimismo, añadió que sabe del compromiso que tiene con la educación y la salud.

Contrario a lo expresado por Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no reconocer al gobernador de Guanajuato, el titular de la Secretaría de Salud, manifestó su reconocimiento hacia Márquez: “lo reconozco como personaje, como hombre público, como gobernador”, puntualizó.

No piensa en candidaturas

Aunque el funcionario federal es uno de los hombres que suenan para encabezar al PRI en 2018 para la Presidencia de la República, dijo estar concentrado en este momento en su trabajo en la Secretaría de Salud, y además expuso que ningún partido, incluyendo al Revolucionario Institucional, se ha acercado a él para plantearle la posibilidad de ser candidato.

“Yo pienso estar atento, pero particularmente no distraerme; todavía para mí no es el momento de tomar alguna determinación, y cuando llegue ese momento lo diré, estamos en junio, falta tanto tiempo (…) El PRI como partido no, algún otro partido no (se le ha acercado para esta posibilidad)”, expresó el funcionario.

El también exrector de la Universidad Autónoma de México (UNAM) consideró que lo que hace falta en México es articular los esfuerzos y reconocer las diferencias de quienes están en el servicio público, para trabajar por encima de las mismas.